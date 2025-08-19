ETV Bharat / bharat

अगर गवर्नर बिल लंबे समय तक रोककर रखें तो क्या उपाय है, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह यह तय नहीं कर रहा है कि, तमिलनाडु का फैसला सही है या नहीं. वह केवल राष्ट्रपति के दिए गए संदर्भ का जवाब दे रहा है.

सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

Published : August 19, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमणी से पूछा कि जब गवर्नर ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को सालों तक लंबित रखा है, तो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य उपाय क्या होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में, उसकी दो न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दस विधेयकों को स्वीकृति देने की घोषणा करने का निर्णय लिया था, ताकि विधेयकों के लंबे समय से लंबित रहने की पृष्ठभूमि में उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके.

सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि दो जजों की बेंच के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया था कि विधेयकों को लंबित क्यों रखा गया और राज्यपाल ने अपनी सहमति क्यों नहीं दी. अटॉर्नी जनरल ने कहा, "हम कारणों पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फैसले में एक विशेष तथ्य पर निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कर रहे हैं... क्या (अदालत) अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके सहमति देगी, इसका परीक्षण किया जाना है." पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर भी शामिल थे.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को 'अवैध' और 'मनमाना' बताया. साथ ही राष्ट्रपति को इन विधेयकों को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का समय दिया.

दो जजों की बेंच ने कहा था कि इन दस विधेयकों को मूल रूप से पारित किए जाने और राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है. बेंच ने कहा कि, इनमें से दो विधेयक तो 2020 के भी हैं.

एक अन्य पैराग्राफ में, दो जजों की बेंच ने कहा था, "राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान मुकदमे के दौरान हुई घटनाओं से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, नेकनीयती का अभाव रहा है. ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां राज्यपाल इस कोर्ट के निर्णयों और निर्देशों के प्रति उचित सम्मान और आदर दिखाने में विफल रहे हैं." इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में, दो जजों की बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करने का निर्णय लिया कि इन विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृत मान ली गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के अपने फैसले में कहा कि, उसने इसे अपना संवैधानिक कर्तव्य मानते हुए, दस विधेयकों को स्वीकृत मान लेने की घोषणा करने का निर्णय लिया है. अदालत के विचार से, यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि पक्षों के साथ बिना किसी देरी के पूर्ण न्याय हो, और राज्यपाल की ओर से किसी भी निष्क्रियता या इस फैसले के प्रति उनकी ओर से सम्मान की कमी के कारण आगे किसी भी देरी की संभावना न हो.

आज सुनवाई के दौरान, बेंच ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या विधानसभा द्वारा पारित 2020 के विधेयकों को राज्यपाल ने लंबित रखा था. अटार्नी जनरल ने हां में उत्तर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह तथ्यात्मक रूप से सही हो, फिर भी इतने सारे विधेयक वापस भेजे गए और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह गतिशीलता का मामला है. अटॉर्नी जनरल ने कहा, "मैं मामले के तथ्यों पर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं वहां उपस्थित था..."

अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि दो जजों की बेंच ने विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने से इनकार कर दिया. अटॉर्नी जनरल ने जोर देकर कहा कि वह इस मामले के तथ्यों पर गौर नहीं कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि, क्या अदालत धारा 142 के तहत स्वीकृत मान की घोषणा करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है. बेंच ने दो जजों की बेंच के फैसले के उस पैराग्राफ की ओर इशारा किया जिसमें विधेयक को स्वीकृत मान देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करने के कारण बताए गए थे.

अटॉर्नी जनरल ने जोर देकर कहा कि वह पाँच न्यायाधीशों की पीठ से तमिलनाडु मामले के तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने पूछा, क्या अदालत यह कह सकती है कि वह राज्यपाल के स्थान पर आकर वही करेगी जो राज्यपाल कर सकते थे?

उल्लेखित अनुच्छेदों का हवाला देते हुए, बेंच ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि यदि ये तथ्य एक संवैधानिक अदालत के समक्ष हैं और उनके अनुसार दो जजों की बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के अपने स्पष्टीकरण में गलती की है, तो संवैधानिक कोर्ट के लिए संवैधानिक रूप से स्वीकार्य उपाय क्या है.

अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, यदि ऐसे तथ्यों का एक समूह है, जहां कोर्ट को लगता है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो क्या अदालत तब भी कहेगा कि मैं वही करूंगा जो गवर्नर करते हैं. अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, अन्यथा, आप राज्यपाल के कार्यों को अपने हाथ में ले रहे हैं. भविष्य में किसी भी परिस्थिति में आप कार्यभार संभाल सकते हैं. कोई सीमा नहीं खींची जा सकती. कोई रेखा नहीं खींची जा सकती. बेंच ने कहा कि दो जजों की बेंच के फैसले में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जहां गवर्नर कोर्ट के निर्णयों का उचित सम्मान करने में विफल रहे हैं.

वहीं, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि, इसे एक गंभीर स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जो अस्तित्व में आ गई है। इसलिए, इससे निपटने के लिए, अदालत ने... यह एक मिसाल कायम करने के रूप में नहीं था, यह एक स्थिति को संभालने के लिए था..." बेंच ने कहा कि शायद अदालत एक ऐसी स्थिति को संभाल रही थी, जो विधेयकों के लंबे समय से लंबित रहने के कारण उत्पन्न हुई थी.

मामले की सुनवाई कल यानी की बुधवार को भी जारी रहेगी. मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं.

इससे पहले, बेंच ने पूछा था कि अगर राष्ट्रपति संदर्भ के माध्यम से राय मांगते हैं, तो इसमें क्या गलत है, कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर निश्चित समय-सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वह केवल संदर्भ का उत्तर दे रही है और इसका तमिलनाडु मामले में दिए गए फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह यह तय नहीं कर रहा है कि, तमिलनाडु का फैसला सही है या नहीं. कोर्ट उस मुद्दे पर फैसला नहीं कर रहा है. वह केवल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ का जवाब दे रहा है.

