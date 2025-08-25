ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत कई यूट्यूबर को लगायी फटकार, क्या है पूरा मामला - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. संवेदनशीलता के साथ कंटेंट बनाना होगा, वरना सजा और जुर्माने लगाया जा सकता.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : August 25, 2025 at 1:43 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपने कंटेंट और मजाक के जरिए किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं. कोर्ट ने साफ कहा कि बोलने की आजादी और कमर्शियल स्पीच में फर्क है. अगर कोई अपनी बात को कमर्शियल करके किसी समूह को आहत करता है, तो उसे मौलिक अधिकार का दावा नहीं मिलेगा.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने Cure SMA Foundation of India की याचिका पर सुनावई करते हुए यह चेतावनी दी. इस एनजीओ ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले चुटकुलों को चिह्नित किया था. जिन हास्य कलाकारों की आलोचना की गई उनमें समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं. बता दें कि Cure SMA Foundation स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से प्रभावित मरीज़ों और उनके परिवारों की मदद करता है.

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हास्य जीवन का एक हिस्सा है और हम खुद पर चुटकुले सुन सकते हैं. लेकिन जब आप दूसरों पर हंसना शुरू करते हैं और इस तरह संवेदनशीलता का उल्लंघन करते हैं, तो यह केवल एक विकलांगता नहीं है. हम समुदायों का देश हैं... इसलिए जब किसी समुदाय पर हास्य उत्पन्न होता है... तो यह एक समस्या बन जाती है. और यही बात आज के प्रभावशाली लोगों और तथाकथित प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए."

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि सरकार कॉमिक्स और प्रभावशाली लोगों के लिए दिशानिर्देश बनाने में कुछ समय लेगी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि दिशानिर्देशों में यह पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या वे यथासंभव संवेदनशील बना सकते हैं, और अगर संवेदनशीलता के अलावा भी ऐसा नहीं होता है, तो किसी को अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

फाउंडेशन की वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि "सद्बुद्धि की जीत हुई है" और सभी हास्य कलाकारों ने माफ़ी मांगी है. सिंह ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है और विकलांगताओं के संबंध में दिशानिर्देश होने चाहिए ताकि लोगों को यह एहसास दिलाया जा सके कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो वे नहीं कर सकते. वकील ने कहा कि एक विकलांग व्यक्ति के साथ सिर्फ़ उसकी विकलांगता के कारण अलग व्यवहार किया जाता है और उसका मज़ाक उड़ाया जाता है.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि संबंधित मंत्रालय को इन मुद्दों के संबंध में कुछ कार्रवाई करने दी जाए. पीठ ने कहा कि दिशानिर्देश किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं होने चाहिए और इन्हें व्यापक आधार पर होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अदालत इस विषय के विशेषज्ञों की राय जानना चाहेगी. हास्य कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने बिना शर्त माफी मांग ली है. प्रतिवादी पिछले आदेश के अनुसार उपस्थित हैं. समय रैना और मामले में नामित अन्य हास्य कलाकार आज अदालत में थे.

न्यायमूर्ति कांत ने प्रतिवादियों को दंड की चेतावनी भी दी और कहा, "आज बात विकलांगों की है, अगली बार बात महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों की हो सकती है... इसका अंत कहां होगा?" सिंह ने सुझाव दिया कि प्रतिवादियों पर दंड लगाने के बजाय, अदालत उन्हें ऐसी गतिविधियों में योगदान देने के लिए कह सकती है जिनसे विकलांगता के मुद्दों और दुर्लभ बीमारियों के रोगियों को लाभ हो. उन्होंने कहा, "यह सबसे अच्छी माफ़ी होगी." हास्य कलाकारों के वकील ने सहमति जताई.

पीठ ने कहा कि कॉमेडियन अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगें और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताएं कि वे कितना जुर्माना भरने को तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में तय की है. इस याचिका को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामलों के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप लगाए गए थे.

