ETV Bharat / bharat

'मंत्री बनना है तो अर्जी दाखिल कर अनुमति लें': सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता को दिये निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके के कद्दावर नेता सेंथिल बालाजी मंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत से अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए, जिस पर विचार किया जाएगा. बालाजी को 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी.

इस साल 23 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी को यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें जमानत योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के संभावित उल्लंघन के आधार पर दी गई थी. उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जमानत रद्द हो सकती है, यह कहते हुए कि 'हम एक विकल्प दे रहे हैं: स्वतंत्रता या पद?' 27 अप्रैल को, बालाजी ने एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

बालाजी ने अपने नवीनतम आवेदन में स्पष्टीकरण मांगा है कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अप्रैल में पारित आदेश के पैराग्राफ में यह आदेश नहीं दिया गया है कि धन शोधन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वह मंत्री नहीं बन सकते.

6 अक्टूबर को यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष सेंथिल बालाजी का प्रतिनिधित्व किया. महाधिवक्ता तुषार मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने कहा कि पिछले आदेश ने बालाजी को मंत्री बनने से नहीं रोका था, क्योंकि इसमें केवल एक प्रस्तुतिकरण दर्ज किया गया था.

आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालत ने बालाजी को मंत्री बनने से नहीं रोका है और निश्चित रूप से हम उन्हें मंत्री बनने से रोकने की स्थिति में नहीं हैं. "लेकिन जिस दिन आप मंत्री बनेंगे और हमें पता चलेगा कि आप पहले भी गवाहों को प्रभावित करने में लिप्त रहे हैं...हां, हम जमानत वापस ले लेंगे."

सिब्बल ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उनका मुवक्किल ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो न्यायाधीश उस आदेश को वापस ले सकते हैं और उनकी जमानत रद्द कर सकते हैं.

पीठ ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले पारित आदेश में संशोधन नहीं कर सकती. सिब्बल ने कहा कि वह आदेश में संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं और ऐसा कोई निषेधाज्ञा नहीं हो सकती कि अभियोजन के दौरान वह किसी पद पर नहीं रह सकते.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "सिब्बल, हम इस आदेश को आपके मंत्री बनने पर रोक के रूप में नहीं देखते. हालांकि, हमारे अनुमान में आप मंत्री बन रहे हैं और इन टिप्पणियों और अन्य पूर्व आदेशों के आलोक में, आपकी जमानत जारी रखने के संबंध में यह एक प्रासंगिक विचार होगा..."

सिब्बल ने कहा कि इसे मेरे खिलाफ किसी प्रभावशाली पद पर होने के कारण निषेधाज्ञा के रूप में नहीं देखा जा सकता और जमानत आदेश में उनके मंत्री होने के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था. पीठ ने कहा कि आपके द्वारा मंत्री पद की ज़िम्मेदारियां स्वीकार करने से राज्य का माहौल प्रभावित होता है, और आगे कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की एक स्पष्ट धारा प्रवाहित हो."

सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने का एक भी आरोप नहीं है. न्यायमूर्ति कांत ने एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिब्बल के मुवक्किल के खिलाफ एक निष्कर्ष है. सिब्बल ने कहा कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है और किसी को प्रभावित करने का कोई मामला नहीं है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उनके मुवक्किल ने किसी से संपर्क किया है, और उन्होंने पूरा सहयोग किया है.

सिब्बल ने कहा कि इस आदेश को यह नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी भी तरह के अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, और पिछली पीठ, जिसने इस मामले में आदेश पारित किया था, ने यह नहीं कहा था कि वह सत्ताधारी पद पर नहीं रह सकता, और इसीलिए वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और कानूनन ऐसा आदेश अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता.