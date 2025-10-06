ETV Bharat / bharat

'मंत्री बनना है तो अर्जी दाखिल कर अनुमति लें': सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता को दिये निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को सितंबर 2024 में धन शोधन के एक मामले में जमानत दी थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके के कद्दावर नेता सेंथिल बालाजी मंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत से अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए, जिस पर विचार किया जाएगा. बालाजी को 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी.

इस साल 23 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी को यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें जमानत योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के संभावित उल्लंघन के आधार पर दी गई थी. उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो जमानत रद्द हो सकती है, यह कहते हुए कि 'हम एक विकल्प दे रहे हैं: स्वतंत्रता या पद?' 27 अप्रैल को, बालाजी ने एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

बालाजी ने अपने नवीनतम आवेदन में स्पष्टीकरण मांगा है कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अप्रैल में पारित आदेश के पैराग्राफ में यह आदेश नहीं दिया गया है कि धन शोधन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वह मंत्री नहीं बन सकते.

6 अक्टूबर को यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष सेंथिल बालाजी का प्रतिनिधित्व किया. महाधिवक्ता तुषार मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने कहा कि पिछले आदेश ने बालाजी को मंत्री बनने से नहीं रोका था, क्योंकि इसमें केवल एक प्रस्तुतिकरण दर्ज किया गया था.

आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालत ने बालाजी को मंत्री बनने से नहीं रोका है और निश्चित रूप से हम उन्हें मंत्री बनने से रोकने की स्थिति में नहीं हैं. "लेकिन जिस दिन आप मंत्री बनेंगे और हमें पता चलेगा कि आप पहले भी गवाहों को प्रभावित करने में लिप्त रहे हैं...हां, हम जमानत वापस ले लेंगे."

सिब्बल ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उनका मुवक्किल ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो न्यायाधीश उस आदेश को वापस ले सकते हैं और उनकी जमानत रद्द कर सकते हैं.

पीठ ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले पारित आदेश में संशोधन नहीं कर सकती. सिब्बल ने कहा कि वह आदेश में संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं और ऐसा कोई निषेधाज्ञा नहीं हो सकती कि अभियोजन के दौरान वह किसी पद पर नहीं रह सकते.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "सिब्बल, हम इस आदेश को आपके मंत्री बनने पर रोक के रूप में नहीं देखते. हालांकि, हमारे अनुमान में आप मंत्री बन रहे हैं और इन टिप्पणियों और अन्य पूर्व आदेशों के आलोक में, आपकी जमानत जारी रखने के संबंध में यह एक प्रासंगिक विचार होगा..."

सिब्बल ने कहा कि इसे मेरे खिलाफ किसी प्रभावशाली पद पर होने के कारण निषेधाज्ञा के रूप में नहीं देखा जा सकता और जमानत आदेश में उनके मंत्री होने के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था. पीठ ने कहा कि आपके द्वारा मंत्री पद की ज़िम्मेदारियां स्वीकार करने से राज्य का माहौल प्रभावित होता है, और आगे कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की एक स्पष्ट धारा प्रवाहित हो."

सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने का एक भी आरोप नहीं है. न्यायमूर्ति कांत ने एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिब्बल के मुवक्किल के खिलाफ एक निष्कर्ष है. सिब्बल ने कहा कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है और किसी को प्रभावित करने का कोई मामला नहीं है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उनके मुवक्किल ने किसी से संपर्क किया है, और उन्होंने पूरा सहयोग किया है.

सिब्बल ने कहा कि इस आदेश को यह नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी भी तरह के अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, और पिछली पीठ, जिसने इस मामले में आदेश पारित किया था, ने यह नहीं कहा था कि वह सत्ताधारी पद पर नहीं रह सकता, और इसीलिए वह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और कानूनन ऐसा आदेश अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता.

पीठ ने कहा, "जमानत मिलने के बाद, अदालत ने आपके मंत्री बनने पर कड़ी आपत्ति जताई... जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते, आपको सार्वजनिक पद पर नहीं रहना चाहिए... किसी भी समय, मान लीजिए कि आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो आप शायद अदालत से अनुमति लेने के लिए आवेदन दायर करें, हम उस पर विचार करेंगे."

सिब्बल ने कहा कि न्यायाधीश इसे एक आदेश के रूप में पढ़ रहे हैं. पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि सिब्बल इस आवेदन पर ज़ोर न दें. मेहता ने कहा कि सिब्बल द्वारा आवेदन वापस लेने से पहले, क्या अदालत इस मामले में पारित कुछ न्यायिक आदेशों पर गौर करेगी? उन्होंने आगे कहा, "मेरा विशेष मामला यह है कि यह क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है." मेहता ने कहा कि बालाजी के आवेदन को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए.

पीठ ने बालाजी द्वारा उस आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए दायर आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उन्हें इस वर्ष अप्रैल में मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था.

तमिलनाडु से बाहर मुकदमे का स्थानांतरणः

शीर्ष न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ मुकदमे को तमिलनाडु से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर भी जवाब मांगा. पीठ ने सुझाव दिया कि मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित किया जा सकता है. अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि सभी गवाह तमिलनाडु में रहते हैं. हालांकि, पीठ ने कहा कि अगर मुकदमे को तमिलनाडु से बाहर स्थानांतरित किया जाता है तो गवाह ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं.

मेहता ने कहा कि स्थानीय पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है. इस समय, तमिलनाडु सरकार के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने मेहता की दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए कहा, "यह अनुचित है..." और कहा कि मुकदमे को समाप्त करना संभव नहीं होगा क्योंकि सभी गवाह राज्य में रहते हैं. सिब्बल ने कहा कि आरोपी पक्षकार नहीं हैं. राज्य के वकील ने कहा कि अगर मुकदमे को स्थानांतरित किया जाता है तो ऐसा लगेगा कि व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है.

पीठ ने कहा कि अगर मुकदमे को किसी तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो गवाह ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं और एक समर्पित अदालत मामले की दैनिक सुनवाई कर सकती है.

पीठ ने कहा, "हम आज कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं. हम सुझाव दे रहे हैं कि राज्य के खिलाफ ऐसे आरोप न लगें..." और आगे कहा कि वह आज केवल एक सुझाव दे रही है. तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि निश्चित रूप से राज्य चिंतित है क्योंकि वे कहेंगे कि यह एक पक्षपाती राज्य है और राज्य में कोई विश्वास नहीं है.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "किसी विशेष राज्य में जहां मुकदमे चल रहे हों, गवाह मौजूद हों, वहां माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहेगा. दुर्भाग्य से, राज्य सरकार, विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहेगा, क्योंकि अदालत की ओर से देरी हो रही है..." पीठ ने राज्य के वकील से निर्देश लेने को कहा, जिस पर राज्य के वकील सहमत हो गए.

सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी को सितंबर 2024 में धन शोधन के एक मामले में जमानत दी थी. यह इस समझ पर आधारित था कि पद से इस्तीफा देने के बाद बालाजी अब मंत्री नहीं रहे. बाद में बालाजी को मंत्री पद पर बहाल कर दिया गया. जिसके बाद उनकी ज़मानत वापस लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया. 23 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के बाद बालाजी ने दूसरी बार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.

