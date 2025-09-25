ETV Bharat / bharat

बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीश पदों के लिए पात्रता संबंधी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस अहम संवैधानिक सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने बेंच जॉइन करने से पहले एक एडवोकेट के तौर पर सात साल की वकालत पूरी कर ली हो , को बार के लिए आरक्षित रिक्तियों के तहत जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 30 याचिकाओं पर तीन दिनों तक दलीलें सुनीं. जिनके बारे में माना जाता है कि उनका देश भर में न्यायिक भर्ती पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या पर विचार किया जो जिला जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है. आर्टिकल 233 में कहा गया है कि, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति, तथा उनकी पदस्थापना एवं पदोन्नति, उस राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले हाई कोर्ट के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी.

इसमें आगे कहा गया है कि, कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिश की गई हो.

जयदीप गुप्ता, शेषाद्रि नायडू, मनीष सिंघवी, जयंत भूषण, अरविंद दातार, पीएस पटवालिया, गोपाल शंकरनारायणन, वी गिरि और विभा मखीजा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि, न्यायिक अधिकारियों को बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीशों के पदों के लिए अर्हता (Qualification) प्राप्त करने हेतु परीक्षा देने की अनुमति दी जाए.

इस मुद्दे का सी यू सिंह, निधेश गुप्ता, विजय हंसारिया और राजीव शकधर सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विरोध किया. यह तर्क दिया गया कि कई न्यायिक अधिकारियों को, अधीनस्थ न्यायपालिका में शामिल होने से पहले सात साल तक वकालत करने के बावजूद, बार कोटे के तहत आवेदन करने से रोक दिया गया. यह तर्क दिया गया कि पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए, विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनकी याचिकाएँ खारिज कर दी गईं.

भूषण ने कहा कि पहला मुद्दा, जिसकी पहचान की गई थी, वह यह था कि, क्या एक न्यायिक अधिकारी, जिसने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले ही बार में सात साल पूरे कर लिए हैं, बार कोटा रिक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का हकदार है. उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि क्या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पात्रता का आकलन आवेदन, नियुक्ति या दोनों के स्तर पर किया जाना चाहिए.