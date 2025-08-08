Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

सिर्फ एयर इंडिया ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया बेड़े की सेफ्टी ऑडिट की मांग वाली याचिका खारिज की - SC REJECTS PIL FOR SAFETY AUDIT

नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी से एयर इंडिया के पूरे बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की थी.

Air India fleet
एयर इंडिया. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रियाओं समेत अन्य पहलुओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता से पूछा कि उस एयरलाइन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जो एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी का गवाह बनी है.

नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर याचिका में एक अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एयर इंडिया के पूरे बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की गई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता नरेन्द्र कुमार गोस्वामी से कहा कि वह अपनी जनहित याचिका वापस ले लें और शिकायतों के मामले में उचित मंच पर जाएं.

पीठ ने वकील गोस्वामी से पूछा, "ऐसा आभास न दें कि आप अन्य एयरलाइनों के साथ खेल रहे हैं. केवल एयर इंडिया को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिसने हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी देखी है? यदि आप कोई नियामक तंत्र चाहते हैं, तो आपने अपनी याचिका में अन्य एयरलाइनों को पक्ष क्यों नहीं बनाया? केवल एयर इंडिया को ही क्यों?"

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह एयरलाइन के साथ हुई "किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना" का शिकार है. इसके बाद न्यायमूर्ति कांत ने उनसे कहा, "हम भी हर हफ्ते यात्रा करते हैं और जानते हैं कि स्थिति क्या है. यह एक त्रासदी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण. यह किसी एयरलाइन की आलोचना करने का समय नहीं है."

गोस्वामी ने जुलाई में दायर अपनी जनहित याचिका में एयर इंडिया की सुरक्षा प्रथाओं, रखरखाव प्रक्रियाओं और परिचालन प्रोटोकॉल की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की थी. जिसे तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एयर इंडिया के संपूर्ण बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें 2024 आईसीएओ ऑडिट रिपोर्ट में पहचानी गई कमियों को दूर किया जाए और यह ऑडिट छह महीने के भीतर पूरा किया जाए.

जनहित याचिका में एयर इंडिया को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के अनुसार एआई-171 दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करे, तथा सुरक्षा घटना के कारण हुई परेशानी और असुविधा के लिए एआई-143 के यात्रियों को लागू कानूनों और उद्योग मानकों के अनुसार अनुग्रह भुगतान या मुआवजा प्रदान करे.

बता दें कि लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान, बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे.

इसे भी पढ़ेंः

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एयर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रियाओं समेत अन्य पहलुओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता से पूछा कि उस एयरलाइन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जो एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी का गवाह बनी है.

नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर याचिका में एक अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एयर इंडिया के पूरे बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की गई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता नरेन्द्र कुमार गोस्वामी से कहा कि वह अपनी जनहित याचिका वापस ले लें और शिकायतों के मामले में उचित मंच पर जाएं.

पीठ ने वकील गोस्वामी से पूछा, "ऐसा आभास न दें कि आप अन्य एयरलाइनों के साथ खेल रहे हैं. केवल एयर इंडिया को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिसने हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी देखी है? यदि आप कोई नियामक तंत्र चाहते हैं, तो आपने अपनी याचिका में अन्य एयरलाइनों को पक्ष क्यों नहीं बनाया? केवल एयर इंडिया को ही क्यों?"

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह एयरलाइन के साथ हुई "किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना" का शिकार है. इसके बाद न्यायमूर्ति कांत ने उनसे कहा, "हम भी हर हफ्ते यात्रा करते हैं और जानते हैं कि स्थिति क्या है. यह एक त्रासदी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण. यह किसी एयरलाइन की आलोचना करने का समय नहीं है."

गोस्वामी ने जुलाई में दायर अपनी जनहित याचिका में एयर इंडिया की सुरक्षा प्रथाओं, रखरखाव प्रक्रियाओं और परिचालन प्रोटोकॉल की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की थी. जिसे तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एयर इंडिया के संपूर्ण बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें 2024 आईसीएओ ऑडिट रिपोर्ट में पहचानी गई कमियों को दूर किया जाए और यह ऑडिट छह महीने के भीतर पूरा किया जाए.

जनहित याचिका में एयर इंडिया को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के अनुसार एआई-171 दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करे, तथा सुरक्षा घटना के कारण हुई परेशानी और असुविधा के लिए एआई-143 के यात्रियों को लागू कानूनों और उद्योग मानकों के अनुसार अनुग्रह भुगतान या मुआवजा प्रदान करे.

बता दें कि लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान, बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

PIL FOR SAFETY AUDITAIR INDIAAHMEDABAD PLANE CRASHएयर इंडियाSC REJECTS PIL FOR SAFETY AUDIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.