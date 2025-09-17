सुप्रीम कोर्ट ने केरल में अयप्पा भक्तों के ग्लोबल सम्मेलन के खिलाफ याचिका खारिज की
ग्लोबल अयप्पा सम्मेलन आयोजित करने को लेकर केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : September 17, 2025 at 7:54 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा 20 सितंबर को अयप्पा भक्तों के ग्लोबल अयप्पा सम्मेलन (अयप्पा संगमम) आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.
यह मामला न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 11 सितंबर के अपने आदेश में सबरीमला की पवित्रता और पम्पा नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के व्यापक हित में कई निर्देश पारित किए थे.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे 20 सितंबर, 2025 को पम्पा नदी के तट पर आयोजित होने वाले वैश्विक अयप्पा संगमम के आयोजन पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं दिखता.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त विवेक का प्रयोग करेगा कि पम्पा नदी के तट पर किसी भी तरह से कोई भी आयोजन न किया जाए, चाहे वह स्थायी या अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से हो, जिससे इसकी पवित्रता से समझौता हो.
उच्च न्यायालय ने कहा, "पम्पा नदी की पवित्रता और स्वच्छता को हर समय संरक्षित रखा जाएगा तथा अनजाने में उत्पन्न होने वाले किसी भी अपशिष्ट को हटाने के लिए तत्काल उपाय लागू किए जाएंगे."
उच्च न्यायालय ने अन्य निर्देशों के अलावा कहा था कि सम्मेलन के दिनों और संपूर्ण तैयारी कार्यों के दौरान बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अनुष्ठान, समारोह या संबंधित समारोह में व्यवधान उत्पन्न न हो या श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो.
