ETV Bharat / bharat

राजनीतिक दलों को POSH Act के दायरे में लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के दायरे में लाने से इनकार कर दिया गया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल थे. याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने दलील दी कि POSH अधिनियम के तहत 'पीड़ित महिला' की परिभाषा व्यापक है और यह इस बात तक सीमित नहीं है कि कोई महिला नौकरी करती है या नहीं. पीठ ने कहा कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना नौकरी करने के समान नहीं है.

वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाया कि जब तक वह नौकरी पर न हो, पीड़ित महिला इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकती. हालांकि, पीठ ने पूछा, "आप कार्यस्थल पर राजनीतिक दलों को कैसे शामिल करते हैं?" वकील ने जवाब दिया कि यह एक संगठन है.

याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "जब कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो यह कोई नौकरी नहीं होती. इससे सदस्यों को ब्लैकमेल करने का पिटारा खुल जाएगा."

पिछले महीने यानी अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में लाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा था कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.