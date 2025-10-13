'मुआवजा स्वीकार करने के बाद भूमि अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती', सिंगूर लैंड पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर भूमि के संबंध में कंपनी की याचिका खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स की 'नैनो' कार प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि, अधिग्रहण से पहले वहां कार्यरत औद्योगिक संस्थाओं को वापस नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के केदार नाथ यादव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले के आधार पर एक निजी कंपनी को भूमि वापस करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 का फैसला इस आधार पर आधारित था कि अधिग्रहण से उन कमजोर समुदायों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा जिनके पास सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए वित्तीय संसाधन और संस्थागत पहुंच का अभाव था. जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने 2016 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, यह किसानों के लिए एक लक्षित समाधान प्रदान करता है और यह उन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सामान्य अधिकार नहीं है जिन्होंने एक दशक तक अधिग्रहण को स्वीकार किया था.
बेंच ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में अधिग्रहण को उसकी स्वयं की निष्क्रियता के कारण अंतिम रूप प्राप्त हुआ और वह 2006 से 2016 तक पूरे एक दशक तक चुप रही, तथा 25 सितम्बर, 2006 को निर्णय पारित होने के बावजूद अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई प्रयास नहीं किया. बेंच ने कहा कि एक बार जब निर्णय की कार्यवाही पूरी हो जाती है और बिना किसी चुनौती के कब्जा ले लिया जाता है, तो अदालत संबंधित व्यक्ति की किसी भी विलम्बित शिकायत पर विचार नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसके विपरीत, प्रभावित किसानों ने नवंबर 2006 में ही जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष अपनी दुर्दशा प्रस्तुत की थी. प्रक्रियागत उल्लंघनों को यथाशीघ्र चुनौती दी थी. इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 अब समानता की मांग नहीं कर सकता और जो निर्णायक रूप से निपटाया गया था, उस पर सवाल नहीं उठा सकता."
बेंच ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1, केदार नाथ यादव मामले में इस अदालत के निर्देशों का लाभ नहीं ले सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि, बिना किसी चुनौती के मौद्रिक समझौता स्वीकार करने और कई वर्षों तक चली मुकदमेबाजी के दौरान निष्क्रिय रहने के बाद, अब वह दूसरों द्वारा प्राप्त राहत का लाभ नहीं ले सकता. बेंच ने कहा, "इसकी व्यावसायिक स्थिति, राहत की प्रकृति और बीच में आए संशोधनों के कारण बहाली की व्यावहारिक असंभवता, सामूहिक रूप से इस दावे को विफल कर देती है."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा दायर की गई तत्काल अपील को स्वीकार किया जाता है और खंडपीठ द्वारा पारित 11 अक्टूबर, 2018 के फैसले के साथ-साथ हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के 24 अप्रैल, 2017 के फैसले को रद्द किया जाता है.
बेंच ने कहा कि सिंगूर परियोजना से प्रभावित किसानों और किसानों का मुद्दा हाई कोर्ट के समक्ष इस आधार पर उठाया गया था कि इससे कमजोर कृषि समुदायों और उपजाऊ भूमि पर असमान रूप से असर पड़ा है, और इसमें प्रक्रियागत उल्लंघन भी हुए हैं. जिनमें धारा 5-A के तहत जांच में लापरवाही और अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग न करना शामिल है. प्रतिवादी संख्या 1 ने 21 अगस्त, 2006 को धारा 5-A के तहत आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया.
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 11 अक्टूबर, 2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. खंडपीठ ने हाई कोर्ट के सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें राज्य को मेसर्स संती सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) को 28 बीघा भूमि (विषयगत भूमि), उस पर निर्मित सभी संरचनाओं सहित, वापस करने का निर्देश दिया गया था.
2006 में, सिंगूर में इस सुविधा की स्थापना के टाटा मोटर्स के निर्णय के अनुसरण में, अपीलकर्ताओं ने 1000 एकड़ (सिंगूर परियोजना) से अधिक भूमि का अधिग्रहण शुरू किया था. इस अधिग्रहण में कृषि भूमि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि शामिल थी.
वर्तमान अपील उस विषयगत भूमि की बहाली से संबंधित है, जो अधिग्रहण का हिस्सा थी. हाई कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उन काश्तकारों के साथ समानता के आधार पर बहाली प्रदान की थी, जिन्हें केदार नाथ यादव मामले में इस अदालत द्वारा ऐसी राहत प्रदान की गई थी. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5-A के तहत कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उसने 14.55 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकार कर लिया और अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी.
2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियों को यांत्रिक रूप से खारिज करने और गरीब किसानों को हुए असंतुलित नुकसान का हवाला देते हुए अधिग्रहण को रद्द कर दिया और जमीन मूल भूस्वामियों, किसानों को वापस करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सैंटी सेरामिक्स को तीन महीने के भीतर संबंधित भूमि से शेष संरचनाओं, मशीनरी को हटाने की अनुमति दी या वैकल्पिक रूप से वह राज्य के अधिकारियों से संरचनाओं, मशीनरी और अन्य चल-अचल वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखने का अनुरोध कर सकता है. अदालत ने कहा कि सैंटी सेरामिक्स नीलामी प्रक्रिया पर हुए खर्च को घटाने के बाद नीलामी की आय का हकदार होगा.
