SC ने तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक के खिलाफ 2011 के रेप मामले को खारिज किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिल फिल्म निर्देशक और राजनेता सीमन के खिलाफ एक अभिनेत्री के द्वारा 2011 में दर्ज कराए गए रेप के मामले में दोनों पक्षों में सहमित होने के बाद खारिज कर दिया.

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष आया. इसमें पीठ ने कहा कि अभिनेत्री ने सीमन के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, जिन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा भी दायर किया था. अभिनेत्री ने अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप भी वापस ले लिए और उनसे संपर्क न करने का वादा किया. साथ ही कहा गया कि दोनों पक्ष किसी भी मुकदमे को जारी रखने का इरादा नहीं रखते हैं.

पीठ ने कहा, प्रतिवादी (अभिनेता) ने डिजिटल और अन्य माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ कोई बयान नहीं देने पर भी सहमति व्यक्त की है... पीठ ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यदि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा."

हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतें और एफआईआर वापस ले लेगी. एफआईआर रद्द की जाती है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीमन और अभिनेता को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था.

24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमन और अभिनेत्री (जिन्होंने 2011 में सीमन के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था) को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था. 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीमन को अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था.