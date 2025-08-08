Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

सैफ अली खान का पारिवारिक संपत्ति विवाद: सु्प्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई - SAIF ALI FAMILY PROPERTY DISPUTE

यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों की तरफ से दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है.

Saif Ali Khan
सैफ अली खान (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की शाही संपत्ति से जुड़े दशकों पुराने संपत्ति विवाद को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया था.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की बेंच ने नवाब हमीदुल्लाह खान के बड़े भाई के वंशज उमर फारुक अली और राशिद अली की याचिका पर नोटिस जारी किया. यह याचिका हाई कोर्ट के 30 जून के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 14 फरवरी, 2000 के निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे मंसूर अली खान (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान) और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के संपत्ति पर विशेष अधिकारों को बरकरार रखा गया था.

हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत का फैसला 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर आधारित था. जिसे बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था. हालांकि, 2019 के उदाहरण को लागू करने और मामले का निर्णायक रूप से फैसला करने के बजाय, हाई कोर्ट ने मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि हाई कोर्ट का रिमांड आदेश दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत उल्लिखित प्रक्रियात्मक मानदंडों के विपरीत है.

यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.

वादियों ने नवाब की निजी संपत्ति के बंटवारे, कब्जे और न्यायसंगत निपटान की मांग की थी. निचली अदालत ने साजिदा सुल्तान के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें हस्तांतरित की गई थी.

सन 1960 में नवाब की मृत्यु के बाद, भारत सरकार ने 1962 का एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 366(22) के तहत साजिदा सुल्तान को शासक और निजी संपत्ति की वास्तविक उत्तराधिकारी दोनों के रूप में मान्यता दी गई. हालांकि, वादी पक्ष ने तर्क दिया कि नवाब की निजी संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटी जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि, 1962 के प्रमाण पत्र पर औपचारिक रूप से कोई विवाद नहीं था. हालांकि, दावा किया कि यह न्यायसंगत विभाजन को नहीं रोकता. अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार सहित प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन किया गया और साजिदा सुल्तान को शाही गद्दी और निजी संपत्ति, दोनों का वंशानुगत उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था.

निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, हाई कोर्ट ने मामले को वापस भेज दिया था. याचिकाकर्ताओं ने मामले को वापस भेजने के आदेश को पलटने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें: सैफ अली खान केस में बड़ा अपडेट, मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से महिला को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की शाही संपत्ति से जुड़े दशकों पुराने संपत्ति विवाद को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया था.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की बेंच ने नवाब हमीदुल्लाह खान के बड़े भाई के वंशज उमर फारुक अली और राशिद अली की याचिका पर नोटिस जारी किया. यह याचिका हाई कोर्ट के 30 जून के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 14 फरवरी, 2000 के निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे मंसूर अली खान (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान) और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के संपत्ति पर विशेष अधिकारों को बरकरार रखा गया था.

हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत का फैसला 1997 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर आधारित था. जिसे बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था. हालांकि, 2019 के उदाहरण को लागू करने और मामले का निर्णायक रूप से फैसला करने के बजाय, हाई कोर्ट ने मामले को पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि हाई कोर्ट का रिमांड आदेश दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत उल्लिखित प्रक्रियात्मक मानदंडों के विपरीत है.

यह मामला 1999 में नवाब के विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर दीवानी मुकदमों से जुड़ा है, जिनमें दिवंगत बेगम सुरैया राशिद और उनके बच्चे, महाबानो (अब दिवंगत), नीलोफर, नादिर और यावर के साथ ही नवाब की एक और बेटी नवाबजादी कमर ताज रबिया सुल्तान शामिल हैं.

वादियों ने नवाब की निजी संपत्ति के बंटवारे, कब्जे और न्यायसंगत निपटान की मांग की थी. निचली अदालत ने साजिदा सुल्तान के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें हस्तांतरित की गई थी.

सन 1960 में नवाब की मृत्यु के बाद, भारत सरकार ने 1962 का एक प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 366(22) के तहत साजिदा सुल्तान को शासक और निजी संपत्ति की वास्तविक उत्तराधिकारी दोनों के रूप में मान्यता दी गई. हालांकि, वादी पक्ष ने तर्क दिया कि नवाब की निजी संपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटी जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि, 1962 के प्रमाण पत्र पर औपचारिक रूप से कोई विवाद नहीं था. हालांकि, दावा किया कि यह न्यायसंगत विभाजन को नहीं रोकता. अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार सहित प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार के नियम का पालन किया गया और साजिदा सुल्तान को शाही गद्दी और निजी संपत्ति, दोनों का वंशानुगत उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था.

निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, हाई कोर्ट ने मामले को वापस भेज दिया था. याचिकाकर्ताओं ने मामले को वापस भेजने के आदेश को पलटने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें: सैफ अली खान केस में बड़ा अपडेट, मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से महिला को किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

SAIF ALI KHANFAMILY PROPERTY DISPUTESUPREME COURTMADHYA PRADESH HIGH COURTSAIF ALI FAMILY PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.