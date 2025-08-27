नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विवाह के पक्ष में कोई भी धारणा, जहां एक पुरुष और एक महिला लंबे समय से लगातार सहवास में रहे हों, और ऐसी धारणा, जो प्रकृति में खंडनीय हो, केवल उस पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्विवाद साक्ष्य द्वारा ही खारिज की जा सकती है जिसने ऐसे रिश्ते पर सवाल उठाए हों.

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 25 अगस्त को यह फैसला सुनाया. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या मृतक दसाबोवी उर्फ दसप्पा और वादी की मां के बीच के रिश्ते को औपचारिक दस्तावेजी सबूत के अभाव में वैध वैवाहिक संबंध माना जा सकता है.

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक चकबंदी एवं अन्य (1978) मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने तब कहा था कि “.... विवाह के पक्ष में एक मजबूत धारणा बनती है जहां साथी पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं.

हालांकि यह अनुमान खंडनीय है, फिर भी उस व्यक्ति पर भारी जिम्मेदारी है जो रिश्ते को उसके कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है. कानून वैधता के पक्ष में है और अनैतिकता को नापसंद करता है …" सर्वोच्च न्यायालय ने एंड्राहेनेडिगे डिनोहामी एवं अन्य बनाम विजेतुंगे लियानापाटाबेंडिगे बलाहामी एवं अन्य (1927) मामले में प्रिवी काउंसिल की टिप्पणी का उल्लेख किया.

प्रिवी काउंसिल ने कहा, "...जहां यह साबित हो जाता है कि एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे, कानून यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए, कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे, न कि उपपत्नी की स्थिति में."

सर्वोच्च न्यायालय ने मोहब्बत अली खान (वादी) बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान एवं अन्य (प्रतिवादी) (1929) मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया. प्रिवी काउंसिल ने कहा, “…कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नीत्व के खिलाफ अनुमान लगाता है जब एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं…”

इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: "उपर्युक्त प्राधिकारी संकेत देते हैं कि कानूनी स्थिति उस विवाह के पक्ष में एक पूर्वधारणा स्थापित करती है जहां एक पुरुष और महिला लंबे समय तक और निरंतर सहवास में रहे हैं. ऐसी पूर्वधारणा, हालांकि प्रकृति में खंडनीय है, केवल निर्विवाद साक्ष्य द्वारा ही खंडित की जा सकती है."

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति जो इस धारणा को कमजोर करती हो, उसे न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि सहवास पर प्रश्न उठाने तथा रिश्ते को कानूनी पवित्रता से वंचित करने की कोशिश करने वाले पक्ष पर इसका भारी बोझ है.

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वादीगण अपनी मां भीमक्का उर्फ ​​सत्यक्का और मृतक दसाबोवी के बीच वैध वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे. पीठ ने यह निष्कर्ष भद्रावती तालुका के अंतरगंगे गांव के निवासी 75 वर्षीय हनुमंथप्पा की मौखिक गवाही के आधार पर निकाला.

पीठ ने कहा, “पी.डब्लू.2 (हनुमंथप्पा) के साक्ष्य से यह पता चलता है कि मृतक दसाबोवी नियमित रूप से वादी की मां और वादी संख्या 1 और 2 से अंतरागंगे गांव में मिलने जाता था. इसलिए, यह उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक दसाबोवी ने प्रतिवादी संख्या 1 से विवाह करने के बाद भी वादी की मां के साथ संबंध बनाए रखा. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक दसाबोवी और वादी की मां पति-पत्नी के रूप में रहे हैं."

पीठ ने कहा कि इस तरह का लम्बा सहवास, तथा हनुमंथप्पा की गवाही, वैध विवाह के पक्ष में मजबूत धारणा को आकर्षित करती है.

यद्यपि यह अनुमान खंडनीय है, फिर भी रिश्ते की वैधता को गलत साबित करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 पर है. पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने, केवल इनकार के अलावा, मृतक दसाबोवी और वादी की मां के बीच वैध विवाह की धारणा का खंडन करने के लिए कोई भी सामग्री, मौखिक या दस्तावेजी, साबित नहीं की है."

पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि तथ्य साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है जो तथ्य प्रस्तुत करता है, और वर्तमान मामले में वादी ने सकारात्मक रूप से यह दावा किया है कि मृतक दसाबोवी का उनकी मां के साथ वैध वैवाहिक संबंध था.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय का मानना ​​है कि वादीगण ने अपने ऊपर लगाए गए सबूतों का भार पूरा कर लिया है. उन्होंने पर्याप्त रूप से यह साबित कर दिया है कि मृतक दसाबोवी अपनी मां भीमक्का उर्फ ​​सत्यक्का के साथ पति-पत्नी के रूप में रहते थे."

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 अक्टूबर, 2010 के फैसले के खिलाफ चौडम्मा (मृत) के कानूनी प्रतिनिधियों की अपील को खारिज कर दिया.

उच्च न्यायालय ने विभाजन के मुकदमे का फैसला वादी पक्ष के पक्ष में सुनाया था, जिन्होंने दावा किया था कि उनके जन्म के बाद उनके पिता को एक अन्य महिला चौडम्मा से प्रेम हो गया था.

वादीगण ने तर्क दिया कि उन्हें और उनकी मां को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके पिता नियमित रूप से उनसे मिलने आते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखा. वादी ने हनुमंथप्पा की गवाही पर भरोसा किया, जिन्होंने 2005 में अपने साक्ष्य में मृतक दसाबोवी और वादी की मां के बीच संबंधों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी होने की पुष्टि की थी.

पीठ ने कहा कि हनुमंथप्पा की गवाही मुकदमे के अनुरूप नहीं थी या इसे बाद में विचार करके पेश किया गया था (पोस्ट लिटम मोटम), और ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी लंबे समय से चली आ रही गांव की परिचितता पर आधारित है और प्राकृतिक निरंतरता को दर्शाती है.

“इस प्रकार, परिस्थितियों की समग्रता में, और विशेष रूप से समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, पी.डब्लू.2 का साक्ष्य मृतक दसाबोवी और वादी की मां के बीच संबंधों की प्रकृति को स्थापित करने में साक्ष्य संबंधी महत्व रखता है.

पीठ ने कहा, "उनका साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप है और यह वादी और प्रतिवादी दोनों के साथ उनके व्यक्तिगत ज्ञान और दीर्घकालिक परिचय पर आधारित है."

चौडम्मा ने अपना मामला साबित करने के लिए राजस्व अभिलेखों का सहारा लिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "किसी ठोस खंडन के अभाव में, प्रतिवादी राजस्व अभिलेखों का सहारा ले रहे हैं. हालांकि, राजस्व अभिलेखों पर उनका भरोसा बेकार है, क्योंकि ऐसे अभिलेख केवल अनुमानित मूल्य रखते हैं और मालिकाना हक प्रदान नहीं करते."

“प्रतिवादी नंबर 1 (चौडम्मा), हालांकि मुकदमे के दौरान अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने वादी के दावों का खंडन करने के लिए गवाह के कठघरे में आने से परहेज किया - ये दावे विवाद के मूल पर प्रहार करते हैं.

पीठ ने कहा, "उनकी कथित अक्षमता का समर्थन करने के लिए ठोस चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, गवाहों के कठघरे से उनका दूर रहना, उन पर पड़े साक्ष्य संबंधी भार से जानबूझकर बचने जैसा है."

पीठ ने कहा कि वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(जी) के तहत प्रतिकूल अनुमान अपरिहार्य है, और वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि प्रतिवादी संख्या 1, जो विवाद का केंद्र है, ने न केवल गवाह के कठघरे में जाने से परहेज किया, बल्कि शारीरिक अक्षमता का दावा करने वालों के लिए उपलब्ध वैधानिक उपाय को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया.

ये भी पढ़ें- 'अगर राज्य के खिलाफ असहमति वाली आवाज को...', पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट से FIR रद्द करने की मांग की