थानों में CCTV कैमरों की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को आदेश पारित करेगा

थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. पिछले दिनों थाने में मौत की कई खबरें आई.

September 15, 2025 at 2:31 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में 26 सितंबर को आदेश पारित करेगा.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'यह मुद्दा निरीक्षण का है.' 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें कहा गया था कि पिछले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 मौतें हुई. रिपोर्ट के अनुसार इनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में ही घटित हुई.

शीर्ष अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने केंद्र को सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था.

न्यायालय ने कहा था कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पुलिस थाने में सभी प्रवेश और निकास द्वारों, मुख्य द्वार, हवालात, गलियारों, लॉबी और रिसेप्शन रूम के साथ-साथ हवालात के बाहर के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई भी हिस्सा कैमरे की जद से बाहर न रह जाए.

