प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित करने का आदेश - PROFESSOR ALI KHAN MAHMUDABAD

प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित करने का आदेश ( IANS )

Published : May 21, 2025 at 12:33 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 12:59 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रिहा करने का आदेश दिया है. ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को सीजेएम, सोनीपत के समक्ष जमानत बॉन्ड भरने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे या कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देंगे, जो जांच का विषय है.

