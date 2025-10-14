ETV Bharat / bharat

'आईक्लाउड अकाउंट का पासवर्ड पुलिस को सौंपें', सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व SIB प्रमुख राव को दिया निर्देश

एसआईबी के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ( ETV Bharat and ANI )

दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि वह (प्रभाकर राव) सहयोग कर रहे हैं और कोई भी विशेषज्ञ उनके मुवक्किल के आईक्लाउड लॉग्स की पुष्टि कर सकता है. इस पर मेहता ने दलील दी कि डिजिटल उपकरणों की फॉर्मेटिंग के कारण इस अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत उनसे पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है.

नायडू ने दावा किया कि उनसे पूछताछ (प्रभाकर राव) के दौरान विधायक मौजूद थे. इस पर बेंच ने सवाल करते हुए कहा,"यह तमाशा नहीं हो सकता. सांसद और विधायक आकर पूछताछ कैसे कर सकते हैं. वे दर्शक या जांच का हिस्सा नहीं हो सकते. मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करेंगे.

नायडू ने बेंच को आश्वासन दिया कि वह पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में पासवर्ड रीसेट करने को तैयार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल सहयोग कर रहे हैं.

राव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल को 11 बार तलब किया गया और कई घंटों तक पूछताछ की गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई. नायडू ने कहा कि राव अपने पुराने आईक्लाउड अकाउंट का पासवर्ड भूल गए थे.

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राव के असहयोग के कारण जांच आगे नहीं बढ़ रही है. मेहता ने कहा कि वह कुछ ऐसे तथ्य पेश करेंगे जो अदालत को चौंका देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि राव ने अदालत के सुरक्षात्मक आदेश के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉर्मेट किया और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए.

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच के समक्ष आया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राव को फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपने आईक्लाउड और क्लाउड अकाउंट का पासवर्ड राज्य पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि, फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव अदालत के सुरक्षात्मक आदेश के तहत रहते हुए सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉर्मेट कर दिया है और महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को निर्देश दिया कि वह फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपने आईक्लाउड, क्लाउड अकाउंट का पासवर्ड राज्य पुलिस को सौंपें. राव फोन टैपिंग मामले में आरोपी हैं.

साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि राव से हिरासत में पूछताछ जरूरी है. मेहता ने कहा कि राव को जांच एजेंसियों को उनके द्वारा जमा किए गए डिजिटल उपकरणों के आईक्लाउड/क्लाउड के आईडी और पासवर्ड, और फॉर्मेटिंग से पहले इन उपकरणों का बैकअप भी उपलब्ध कराना चाहिए. बेंच ने डेटा डिलीट करने और उपकरणों की अखंडता के बारे में सवाल किए. नायडू ने कहा कि, संवेदनशील जानकारी के कारण यह प्रोटोकॉल के तहत है और विभाग के कंप्यूटर विशेषज्ञों ने इसे डिलीट कर दिया.

बेंच ने कहा कि आईक्लाउड अकाउंट तक सिर्फ उनकी ही पहुंच थी. इसकी क्या गारंटी है कि आपने अभी तक इससे कुछ भी डिलीट नहीं किया है. इस पर राव के वकील नायडू ने जवाब दिया कि सभी गतिविधि लॉग विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं. वहीं, मेहता ने कहा कि वह इस अदालत के अंतरिम संरक्षण के तहत सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि राव सिर्फ राजनेताओं के ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहे थे, और अग्रिम ज़मानत याचिका दायर करने के बाद उन्होंने डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया.

मेहता ने कहा कि हमारा कहना है कि उनके पास बैकअप है, क्योंकि उन्होंने 15 हार्ड डिस्क खरीदी थी. लेकिन उनका कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं है. मेहता ने कहा, "यह (डिवाइस को फॉर्मेट करने के बाद) एक नए डिवाइस जितना ही अच्छा है. यह मेरा अनुमान नहीं है. केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ऐसा कहती है. वहीं, नायडू ने दावा किया कि जांच राजनीति से प्रेरित थी.

बेंच ने कहा कि डिलीट होने के कारण सामग्री को आईक्लाउड से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता. नायडू ने कहा कि सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन यह पता चल सकता है कि इसे कब डिलीट किया गया था और सह-आरोपी, जमानत पर रिहा पुलिस अधिकारियों से 2 टेराबाइट डेटा बरामद किया गया है. इसकी जांच और तुलना की जा सकती है, क्योंकि यह अधिकारियों का एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पूरा आरोप यह है कि राव ने डेटा डिलीट कर दिया है, और पूछा, ऐसा क्या है जो आपके पास है और उनके पास नहीं है.

पूरी दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने राव को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

29 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने राव को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. साथ ही उन्हें एक वचन देने का निर्देश दिया था कि वह अपना पासपोर्ट प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर भारत लौट आएंगे. राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. 22 मई को हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर (उद्घोषणा आदेश) जारी किया था.

ये भी पढ़ें: तेलंगाना फोन टैपिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी टी. प्रभाकर राव को दी अंतरिम राहत