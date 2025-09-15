ETV Bharat / bharat

'ये संवैधानिक मूल्यों की जीत है' वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी जिनमें यह प्रावधान भी शामिल है कि पिछले पांच सालों से इस्लाम का पालन कर रहे लोग ही वक्फ बना सकते हैं. हालांकि, अदालत ने पूरे कानून पर स्थगन से इनकार कर दिया.

दूसरी तरफ, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय, समानता और बंधुता के संवैधानिक मूल्यों की जीत के साथ ही संयुक्त संसदीय समिति में शामिल रहे उन सांसदों की भी जीत है जिन्होंने असहमति के नोट दिए थे.

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए, बिना किसी भय या पक्षपात के, दृढ़ता से खड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत, भाजपा संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए समाज को विभाजित करने पर फलती-फूलती है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट पर कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उसके संकल्प की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि, यही वह मुद्दा है जिसके लिए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए इसे न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया. साथ ही कहा कि यह मूल कानून में निहित 'शरारतपूर्ण इरादों' को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णय करने के लिए जिलाधिकारी को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए.

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश न केवल उन पार्टियों के लिए एक बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने संसद में इस मनमाने कानून का विरोध किया था, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति के उन सभी सदस्यों के लिए भी यह जीत है, जिन्होंने विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किए थे. उनके नोट को उस समय नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब यह सही साबित हुआ है."

उन्होंने कहा कि यह आदेश मूल क़ानून में अंतर्निहित ‘विकृति मंशा’ को विफल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. कांग्रेस नेता ने कहा, "विपक्षी दलों के वकीलों ने तर्क दिया था कि कानून के परिणामस्वरूप एक ऐसी संरचना का निर्माण होगा जहां कोई भी और हर कोई कलेक्टर के समक्ष संपत्ति की स्थिति को चुनौती दे सकता है, और ऐसी मुकदमेबाजी के दौरान संपत्ति की स्थिति अधर में लटक जाएगी."

रमेश ने कहा, "पांच वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला 'मुस्लिम' ही संपत्ति को वक्फ कर सकता है. इन धाराओं के पीछे का इरादा हमेशा स्पष्ट था कि मतदाताओं को भड़काए रखना और धार्मिक विवादों को भड़काने वालों को इसमे शामिल करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना."

उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि जिलाधिकारी की शक्तियों पर रोक लगा दी गई, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध चुनौतियों से बचाया गया और और मुस्लिम होने का सबूत देने की आवश्यकता वाले प्रावधान पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि नियम नहीं बन जाते. कांग्रेस नेता ने कहा, "हम न्याय, समानता और बंधुता के संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में इस आदेश का स्वागत करते हैं."

ये भी पढ़ें: वक्फ कानून पर समझें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला, किन फैसलों पर लगी रोक