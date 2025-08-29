नई दिल्ली/आशुतोष झा: दिल्ली सहित पूरे देशभर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आवारा कुत्तों के मुद्दे पर घमासान छिड़ा है. शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, कार्रवाई करने वाली एजेंसी कहां से काम शुरू करें इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में डॉग लवर्स और इसके विरोधी दो खेमों में बंटे हुए हैं. दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बीते दिनों डॉग बाईट के मामलों को संज्ञान लेते हुए जहां कोर्ट ने अपना फैसला दिया, वहीं सरकारी आंकड़ें कुछ और बयां कर रही है. ऐसे में आइए जानते हैं सरकारी आंकड़ों में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में क्या है डॉग बाइट की स्थिति...

संसद में प्रस्तुत किए गए डॉग बाइट के ये आंकड़ें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा IHIP पोर्टल (इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफार्म) से संकलित किए गए हैं. इन आंकड़ों की मानें तो करीब-करीब इस मुद्दे पर सभी राज्यों की स्थिति एक समान है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 तक साल दर साल डॉग बाईट के मामलों में कमी आयी है. हालांकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में वर्ष 2018 में डॉग बाईट के कुल 1,07,642 मामले सामने आए थे, तो उसके बाद वर्ष 2019 में 45,052 मामले, वर्ष 2020 में 53,450 मामले, वर्ष 2021 में 17,188 मामले, वर्ष 2022 में 6634 और वर्ष 2023 में 16133 मामले सामने आए थे. इस रिपोर्ट के अनुसार, बीते पांच वर्षों में डॉग बाईट के मामले में कमी आई है. देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर वर्ष 2018 में डॉग बाईट के कुल 75,66,467 मामले सामने आए थे. वहीं, वर्ष 2023 में कुल 27,59,758 डॉग बाईट के केस रजिस्टर्ड हैं.

सरकारी आंकड़ों में बेशक कमी दिखाई दे रही है. लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में ही प्रतिदिन औसतन दो हज़ार डॉग बाईट की घटनाएं सामने आ रही है. समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो इस पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं. 28 अगस्त 2025 को विजय गोयल ने केंद्रीय मंत्री (पशुपालन) राजीव रंजन सिंह से मुलाकात की और स्ट्रीट डॉग से संबंधित परेशानी को दूर करने के संबंध में अपनी बात कही.

डॉग बाइट के मामलों में वृद्धि: पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा; ''बीते वर्षों में डॉग बाइट के मामलों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ये आंकड़ें एक चेतावनी हैं कि अगर इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है. सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा, ताकि सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके. इस समस्या का समाधान केवल आवारा कुत्तों को हटाने से नहीं होगा, बल्कि उनके प्रबंधन और लोगों में जागरूकता बढ़ाने से होगा.''

विजय गोयल ने कहा; ''हाल ही में संसद सत्र के दौरान पेश किए गए आंकड़ों ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है, जिसमें 2018 से 2023 तक के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में कुत्ते के काटने की घटनाएं 2018 में 75 लाख से 2023 में 27 लाख से अधिक हो गईं. हालांकि, इन आंकड़ों में वर्ष 2022 के डेटा में गिरावट देखी गई, लेकिन यह गिरावट रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को कम नहीं करती.''

डॉग बाइट आंकड़ों का विश्लेषण:

संसद में प्रस्तुत किए गए डॉग बाइट के ये आंकड़ें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा IHIP पोर्टल (Integrated Health Information Platform) से संकलित किए गए हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के कई राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक है. उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां 2023 में भी 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए. जबकि, 2018 में यह संख्या सात लाख से अधिक थी. उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहां भी डॉग बाइट के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में डॉग बाईट के कुल 19,17,113 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2023 में 2,18,379 मामले रजिस्टर्ड है.

महाराष्ट्र में 2018 में 5.5 लाख से अधिक मामले थे, जो 2023 में 4 लाख से अधिक हो गए. यह संख्या अभी भी देश में सबसे ज्यादा है, जो राज्य में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और प्रबंधन की कमी को दर्शाती है. इसी तरह पश्चिम बंगाल और गुजरात भी उन राज्यों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए. पश्चिम बंगाल में 2018 में 3.9 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए. जबकि 2023 में यह आंकड़ा 42,905 मामले दर्ज है. गुजरात में 2018 में 4,55,643 मामले दर्ज हुए, और 2023 में यह संख्या 2.4 लाख से अधिक रही. इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्थिति चिंताजनक है.

क्यों बढ़ रहे हैं डॉग बाइट के मामले ?

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉग बाइट के मामलों में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं. पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एस पी पांडे के मुताबिक, गर्मी के मौसम में तेज धूप में या फिर खुले में रहने के कारण खासतौर पर कुत्तों के शरीर में जलन और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. इसी बीच अगर कुत्तों को पर्याप्त खान और पानी नहीं मिल पाता है तो कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं. भूखे और डरे हुए कुत्ते अक्सर लोगों पर भोंकने या फिर काटने लगते हैं. इसके अलावा कुत्तों की प्रवृत्ति खुद को सुरक्षित रखने की होती है. यदि कोई व्यक्ति कुत्ता या फिर उसके बच्चे के पास आता है तो अक्सर कुत्ते खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी आक्रामक हो जाते हैं. इन चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उन्हें और प्रभावी बनाने की जरूरत है. सरकार रेबीज के टीके उपलब्ध करा रही है और टीकाकरण अभियान चला रही है. हालांकि, इन अभियानों को अधिक व्यापक और नियमित बनाने की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में.

जानिए क्या है रेबीज ?

वर्ल्ड हेल्थ आग्रेनाइजेशन (WHO) की रिपोर्ट मुताबिक, रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कुत्ते, बिल्लियों और जानवरों के काटने या स्क्रैच से होती है. अगर, समय रहते रेबीज के लक्षणों की पहचान और इलाज नहीं किया जाए तो रेबीज लगभग 100% घातक हो साबित हो सकता है. ऐसे में अगर किसी भी जानवर द्वारा काटा गया है और वो जानवर पालतू नहीं आवारा है तो तुरंत रेबीज की वैक्सीन डॉक्टर के सलाह के बाद जरूर लेना चाहिए. बाइट या स्क्रैच के 24 घंटे के भीतर टीका लगवाने की सलाह दी जाती है. बता दें कि रेबीज के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए तीन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है. लोगों को जागरूक करना, निचली चिकित्सा इकाइयों पर वैक्सीन उपलब्ध कराना और वैक्सीनेशन और फॉलो अप वैक्सिनेशन पर जोर देना.

बता दें कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अक्सर कमजोर होता है. सरकार को डॉग बाइट और रेबीज के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने चाहिए. पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रमों को मजबूती से लागू करना चाहिए. इसके लिए पर्याप्त फंड और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए. भारत सरकार ने 2030 तक रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों (सरकारी एजेंसियों, पशु कल्याण संगठनों और नागरिकों) को मिलकर काम करना होगा. नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

