नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 अदालत को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के आधार पर मृत्युदंड के मामलों में सजा फिर से शुरू करने का अधिकार देता है. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने नागपुर निवासी वसंत संपत दुपारे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां कीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को समान व्यवहार, व्यक्तिगत सजा और निष्पक्ष प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करते हैं.

दुपारे को अप्रैल 2008 में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था. उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और शव की पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया. 26 नवंबर, 2014 के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई, 2017 को खारिज कर दिया था. बाद में, दुपारे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की. उसकी दया याचिकाएं क्रम अनुसार 2022 और 2023 में खारिज कर दी गईं.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मृत्युदंड की सजा पाए एक दोषी दुपारे की याचिका पर फिर से सुनवाई करने का फैसला किया और अनुच्छेद 32 के तहत दायर उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बनाम मध्य प्रदेश मामले में 2022 के फैसले का भी हवाला दिया. अदालत ने कहा कि उसने कई दिशानिर्देश जारी किए थे और निचली अदालतों को मृत्युदंड देने से पहले अभियुक्त की मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट एकत्र करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 उसे मृत्युदंड से संबंधित मामलों में सजा सुनाए जाने के चरण को फिर से खोलने का अधिकार देता है, जहां अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, बिना यह सुनिश्चित किए कि मनोज बनाम मध्य प्रदेश मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

बेंच ने कहा, "इस सुधारात्मक शक्ति का प्रयोग निर्धारित सुरक्षा उपायों के कठोर अनुप्रयोग के लिए बाध्य करने हेतु किया जाता है... ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी व्यक्ति समान व्यवहार, व्यक्तिगत दंड और निष्पक्ष प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों से वंचित न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करते हैं."

बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 32 के असाधारण दायरे को समाप्त हो चुके मामलों को फिर से खोलने का एक नियमित मार्ग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "केवल उन्हीं मामलों को फिर से खोला जाएगा जहाँ नए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का स्पष्ट और विशिष्ट उल्लंघन हुआ हो, क्योंकि ये उल्लंघन इतने गंभीर हैं कि अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया, तो ये अभियुक्त के सम्मान और निष्पक्ष प्रक्रिया जैसे बुनियादी अधिकारों को कमजोर कर देंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दुपारे की सजा की पुष्टि की थी.बेंच ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन वर्तमान में सजा पर 2017 के दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए उचित सूचीकरण हेतु सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई के समक्ष रख दिया.

