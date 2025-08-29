नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने 'राम सेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के उनके अनुरोध पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. इस मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने स्वामी की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया.

'राम सेतु', जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है. तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक चेन है. सु्प्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.

याचिका में इस मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2023 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है. 19 जनवरी, 2023 को केंद्र ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया था कि वह 'राम सेतु' को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है. उस समय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

स्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नई याचिका में कहा गया है, "अब यह एक प्राचीन स्मारक के मानदंडों को पूरा करता है, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 3/4 के तहत सरकार सभी प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए बाध्य है."

याचिका के मुताबिक केंद्र प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 16 के संबंध में राम सेतु को किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से बचाने के लिए भी बाध्य है. याचिका में कहा गया है, "यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पुरातात्विक स्थल राम-सेतु को तीर्थयात्रा मानने वाले लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है और ये सभी पुरातात्विक अध्ययन और वैज्ञानिक निष्कर्ष मानव निर्मित स्मारक के अस्तित्व को पूजा करने वालों के लिए तीर्थयात्रा के रूप में पूरक करने वाले मूलभूत साक्ष्य हैं."

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादी संख्या 1-संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी इस अदालत के आदेश के अनुपालन में स्वामी के प्रतिनिधित्व को शीघ्रता/समयबद्ध तरीके से तय करे. याचिका में कहा गया है, "यह अदालत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उचित रिट, आदेश या निर्देश पारित करे और भारत के संविधान के तहत न्याय करे और भारत के संविधान को बरकरार रखते हुए जनहित में उचित राहत प्रदान करे."

याचिका में कहा गया है कि भारत के लाखों नागरिक हर साल रामेश्वरम की यात्रा करते हैं और किसी भी हिंदू की काशी की तीर्थयात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह रामेश्वरम न जाए. याचिका में कहा गया है, "रामायण के रूप में दुनिया के सामने राम का इतिहास प्रकट हुआ है और विभिन्न ऐतिहासिक स्थल राम से जुड़े हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति और इस देश की जीवन रेखा का हिस्सा माना जाता है."

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी, 2023 के अपने आदेश में कहा था कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि यह प्रक्रिया वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में चल रही है, लेकिन यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे दो सप्ताह के भीतर अपनी इच्छानुसार कोई अतिरिक्त सामग्री या संचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं.

अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने को कहा था और स्वामी को असंतुष्ट होने पर फिर से कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता दी थी और इस मुद्दे पर उनकी अंतरिम याचिका का निपटारा कर दिया था. स्वामी की नई याचिका में कहा गया है कि आज तक न तो उन्हें और न ही सर्वोच्च न्यायालय को कोई प्रतिक्रिया या लिया गया निर्णय बताया गया है.

यह भी पढ़ें- SC ने मद्रास हाई कोर्ट से तीन आपराधिक कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा