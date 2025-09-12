ETV Bharat / bharat

राजनीतिक दलों के रेगुलेशन के लिए नियम बनाने संबंधी याचिका, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस

बेंच राजनीतिक दलों के रेगुलेशन संबंधी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन (पंजीकरण और विनियमन) के लिए नियम बनाने हेतु भारत के चुनाव आयोग (ECI) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जस्टिस कांत ने कहा कि अदालत इस मामले पर विचार करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को बताया कि याचिका में किसी भी राजनीतिक दल को पक्षकार नहीं बनाया गया है.

बेंच ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी राष्ट्रीय दलों को पक्षकार बनाने को कहा. संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद बेंच ने उपाध्याय के दायर याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय विधि आयोग को नोटिस जारी करने का फैसला किया. याचिका में कहा गया था कि संविधान के दायरे में राजनीतिक दलों को विनियमित करने का कदम मजबूत लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा.

मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि 13 जुलाई, 2025 को आयकर विभाग ने दो राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर छापा मारा और 500 करोड़ रुपये के काले धन का ब्यौरा मिला. याचिका में यह कहा गया है कि दोनों राजनीतिक दलों का गठन हवाला के जरिए नकद चंदा लेने और 20 प्रतिशत कमीशन काटकर चेक के जरिए पैसा लौटाने के लिए किया गया था.

याचिका में तर्क दिया गया है कि नागरिकों को इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि लगभग 90 फीसदी राजनीतिक दल काले धन को सफेद करने के लिए बनाए जाते हैं, और वे कभी चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि हजारों करोड़ रुपये नकद इकट्ठा करते हैं और 20 फीसदी कमीशन काटकर चेक के ज़रिए दानदाताओं को वापस कर देते हैं.

याचिका में कहा गया है कि 'फर्जी राजनीतिक दल' न केवल लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि कट्टर अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, ड्रग तस्करों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से भारी मात्रा में धन लेने के बाद उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त कर देश को बदनाम भी कर रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि, राजनीतिक दलों के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं. इसलिए, कई अलगाववादियों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है. इन दलों के कुछ पदाधिकारी पुलिस सुरक्षा पाने में भी सफल रहे हैं. वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जनहित में आवश्यक है क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य करते हैं और इसलिए, ईसीआई को उनके लिए नियम और कानून बनाने चाहिए.

याचिकाकर्ता ने भारत के विधि आयोग को विकसित लोकतांत्रिक देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने तथा राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को कम करने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की.

