ETV Bharat / bharat

'सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए' असम बेदखली अभियान पर बोले मौलाना महमूद मदनी - MAHMOOD MADANI ON ASSAM EVICTION

असम सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों वापस भेजने का काम कर रही है. दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा जानें..

MAHMOOD MADANI ON ASSAM EVICTION
मौलाना महमूद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिंद (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 1:38 PM IST

3 Min Read

गुवाहाटी: प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने असम में सरकार के बेदखली अभियान को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि, इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

मौलाना महमूद मदनी ने असम में सरकार के बेदखली अभियान से प्रभावित हुए लोगों से सोमवार को मुलाकात की. उन्होंने पिछले दिन ग्वालपाड़ा और आसपास के इलाकों में बेदखली से प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद, मंगलवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मदनी ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन सैद्धांतिक रूप से बेदखली का विरोध नहीं करता है.

Mahmood Madani on Assam Eviction
जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी (ETV Bharat)

मदनी ने आगे कहा कि, वे बेदखली के खिलाफ नहीं हैं. सरकार को विकास परियोजनाओं, जैसे सड़क चौड़ीकरण या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन की आवश्यकता हो सकती है. लेकिन सभी बेदखली कानून के मुताबिक, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए.

मदनी ने ऐसे बेदखली अभियानों से प्रभावित सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित हुए सभी वास्तविक नागरिकों का उचित पुनर्वास हो. उचित प्रक्रिया के बिना किसी को भी बेघर या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की आलोचना पर क्या बोले मदनी?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कथित तौर पर बेदखली का विरोध करने के लिए की गई आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, जमीयत प्रमुख ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, वह सोमवार से असम में हैं. अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या अशांति फैलाई है, तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी.

मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली के कुछ प्रयास निष्पक्ष और कानूनी ढांचे के बजाय घृणास्पद और भेदभावपूर्ण तरीके से किए गए प्रतीत होते हैं.असम सरकार ने हाल के दिनों में खासकर सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण को निशाना बनाकर कई बेदखली अभियान शुरू किए हैं.

उन्होंने कहा कि, इन अभियानों की अक्सर नागरिक समाज समूहों और विपक्षी नेताओं द्वारा आलोचना की जाती रही है, जिनका आरोप है कि ये अभियान अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उचित पुनर्वास उपायों के बिना चलाए जाते हैं. मदनी का यह दौरा और उनकी टिप्पणियां असम के शासन में भूमि अधिकारों, विस्थापन और उचित प्रक्रिया पर नए सिरे से छिड़ी बहस के बीच आई हैं.

बता दें कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है. शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी पुष्टि की थी. उन्होंने एक्स पर लिखा, '33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे.

हिमंत बिस्वा ने कहा कि, असम में अप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है और जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि, लगभग 26 अप्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया गया. उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को किस इलाके से वापस भेजा गया है लेकिन अधिकतर घुसपैठियों को श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते वापस भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: घुसपैठियों के खिलाफ CM हिमंत बिस्वा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी! 33 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

गुवाहाटी: प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने असम में सरकार के बेदखली अभियान को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि, इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

मौलाना महमूद मदनी ने असम में सरकार के बेदखली अभियान से प्रभावित हुए लोगों से सोमवार को मुलाकात की. उन्होंने पिछले दिन ग्वालपाड़ा और आसपास के इलाकों में बेदखली से प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद, मंगलवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मदनी ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन सैद्धांतिक रूप से बेदखली का विरोध नहीं करता है.

Mahmood Madani on Assam Eviction
जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी (ETV Bharat)

मदनी ने आगे कहा कि, वे बेदखली के खिलाफ नहीं हैं. सरकार को विकास परियोजनाओं, जैसे सड़क चौड़ीकरण या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन की आवश्यकता हो सकती है. लेकिन सभी बेदखली कानून के मुताबिक, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए.

मदनी ने ऐसे बेदखली अभियानों से प्रभावित सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित हुए सभी वास्तविक नागरिकों का उचित पुनर्वास हो. उचित प्रक्रिया के बिना किसी को भी बेघर या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की आलोचना पर क्या बोले मदनी?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कथित तौर पर बेदखली का विरोध करने के लिए की गई आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, जमीयत प्रमुख ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, वह सोमवार से असम में हैं. अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या अशांति फैलाई है, तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी.

मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली के कुछ प्रयास निष्पक्ष और कानूनी ढांचे के बजाय घृणास्पद और भेदभावपूर्ण तरीके से किए गए प्रतीत होते हैं.असम सरकार ने हाल के दिनों में खासकर सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण को निशाना बनाकर कई बेदखली अभियान शुरू किए हैं.

उन्होंने कहा कि, इन अभियानों की अक्सर नागरिक समाज समूहों और विपक्षी नेताओं द्वारा आलोचना की जाती रही है, जिनका आरोप है कि ये अभियान अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उचित पुनर्वास उपायों के बिना चलाए जाते हैं. मदनी का यह दौरा और उनकी टिप्पणियां असम के शासन में भूमि अधिकारों, विस्थापन और उचित प्रक्रिया पर नए सिरे से छिड़ी बहस के बीच आई हैं.

बता दें कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है. शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी पुष्टि की थी. उन्होंने एक्स पर लिखा, '33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे.

हिमंत बिस्वा ने कहा कि, असम में अप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है और जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि, लगभग 26 अप्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया गया. उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को किस इलाके से वापस भेजा गया है लेकिन अधिकतर घुसपैठियों को श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते वापस भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: घुसपैठियों के खिलाफ CM हिमंत बिस्वा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी! 33 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा

For All Latest Updates

TAGGED:

MAULANA MAHMOOD MADANIमौलाना महमूद मदनीMAHMOOD MADANI ON ASSAM EVICTIONCM HIMANTA BISWA SARMAMAHMOOD MADANI ON ASSAM EVICTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.