नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम लड़की को यौवन (puberty) की उम्र के बाद वैध विवाह करने की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि परिवार एक साथ रहे. साथ ही उसने प्रेम संबंधों वाले मामलों को इससे बाहर रखने की जरूरत पर जोर दिया.

गौरतलब है कि इस्लाम में लागू पर्सनल लॉ के अनुसार, यौवन प्राप्त करने की उम्र 15 साल है.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जहां दो नाबालिग बच्चों को उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया है. साथ ही सवाल किया कि एनसीपीसीआर नाबालिगों को दी गई सुरक्षा को चुनौती क्यों दे रहा है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यह अजीब है कि एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को चुनौती दे रहा है और उसे ऐसे आदेश (उच्च न्यायालय द्वारा पारित) को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है. कानून का कोई भी प्रश्न (विचार योग्य नहीं होगा)."

एनसीपीसीआर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल कानून का एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की को सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर कानूनी तौर पर शादी करने की योग्यता हासिल है. यह महसूस करते हुए कि पीठ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दलीलों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, वकील ने पीठ से नाबालिगों से जुड़े कानून के सवाल को खुला रखने का अनुरोध किया.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "एनसीपीसीआर यह नहीं कह सकता कि दो बच्चों की सुरक्षा न करें... हम यहां किसी कानूनी प्रश्न पर फैसला नहीं कर रहे हैं... उच्च न्यायालय ने दो नाबालिग बच्चों को राहत दी है. एनसीपीसीआर, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है, उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश की आलोचना करता है... खारिज किया जाता है."

बाल अधिकार संस्था के वकील ने कहा कि दूसरा मामला, जिसे मुख्य मामले के साथ जोड़ा गया था, जिसमें 26 वर्षीय पति बालिग है और 16 वर्षीय पत्नी नाबालिग है. उन्होंने नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) का हवाला दिया.

पीठ को बताया गया कि पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. पीठ ने ध्यान दिलाया कि उच्च न्यायालय ने पत्नी की कस्टडी उसके पति को सौंपने का निर्देश दिया है, तो इस मामले में बाल अधिकार संस्था का क्या अधिकार है? वकील ने कहा, "एनसीपीसीआर की एकमात्र शिकायत यह है कि पॉक्सो और मुस्लिम पर्सनल लॉ में वयस्क होने की उम्र को लेकर कोई तालमेल नहीं है, इसलिए इस मुद्दे की जांच जरूरी है. सीमित मुद्दा 16-18 साल की उम्र से जुड़ा है."

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून का सवाल उचित मामले में उठाया जाना चाहिए और उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण देते हुए कहा कि 17 साल की लड़की और 21 साल के लड़के ने भागकर शादी कर ली. उन्होंने आगे कहा, "वे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और वह जमानत पर है... हम उनकी सजा को रद्द कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि परिवार साथ रहे. आखिरकार, इन रोमांटिक मामलों को बाहर रखा जाना चाहिए और कहीं न कहीं हमें कुछ कहना होगा."

पीठ ने कहा कि लड़की अपने पति के साथ रह रही है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए. पीठ ने कहा कि वयस्क होने की उम्र के करीब पहुंच चुके व्यक्तियों के बीच प्रेम संबंधों को अलग नजरिये से देखा जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम दंडात्मक आपराधिक मामलों के लिए है.

पीठ ने कहा, "लेकिन ऐसे प्रेम-प्रसंग के मामले भी होते हैं जहां वयस्क होने की कगार पर पहुंच चुके किशोर भाग जाते हैं, जहां सच्चे प्रेम-प्रसंग के मामले होते हैं, वे शादी करना चाहते हैं, ऐसे मामलों को आपराधिक मामलों की तरह न देखें. हमें आपराधिक मामलों और इस मामले में अंतर करना होगा."

पीठ ने पूछा कि एनसीपीसीआर ने उस आदेश को चुनौती क्यों दी, जिसमें खतरों का सामना कर रहे दंपती के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान की गई थी?

सुनवाई को खत्म करते हुए पीठ ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना चाहता है, तो बाल अधिकार आयोग के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्य समान आदेशों के खिलाफ बाल अधिकार आयोग की अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

