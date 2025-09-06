ETV Bharat / bharat

‘लोकतंत्र में कानून के शासन को संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए': जस्टिस बी वी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना (फाइल फोटो) ( ANI )

Published : September 6, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है. उन्होंने कहा कि, संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक चार्टर है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित रखना है, तो अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे इसे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के लागू करें. राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने स्नातकों से कहा कि, जब वे कानून की दुनिया में कदम रखते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हमारे लिए संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है. यह सामाजिक परिवर्तन का एक चार्टर है. उन्होंने कहा कि कानून का शासन सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो अन्य बातों के अलावा, एक स्वतंत्र बार के समर्थन और सहायता के कारण कायम है. उन्होंने कहा, "संविधान आपको केवल नियमों की रक्षा का दायित्व नहीं, बल्कि उद्देश्य की रक्षा का दायित्व सौंपता है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है. यदि आप इस पर दृढ़ रहेंगे, तो आप केवल वकील ही नहीं, बल्कि भारत की अधूरी और चल रही परिवर्तनकारी परियोजना के संरक्षक भी होंगे." जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि एक ऐसे लोकतंत्र में जहां कानून का शासन उसका सार है, उसे विशेष रूप से अदालतों द्वारा संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि, यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित रखना है, तो अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के इसे लागू करें. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून केवल नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और ऐसी परिस्थितियां बनाने के बारे में है, जिनमें मानवीय गरिमा फल-फूल सके. उन्होंने कहा कि, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी संपत्ति, स्थिति, जाति, लिंग या विश्वास कुछ भी हो, कानून के समक्ष एक समान विषय के रूप में माना जाए. हमारे जैसे समाजों में, जहां ऐतिहासिक बहिष्कार और गहरी असमानताएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि, कानूनी पेशा केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह परिवर्तन का एक माध्यम है.