‘लोकतंत्र में कानून के शासन को संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए': जस्टिस बी वी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि, विशेष रूप से अदालतों को लोकतंत्र में कानून के शासन को संरक्षित और लागू करना चाहिए.
By Sumit Saxena
Published : September 6, 2025 at 6:29 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है. उन्होंने कहा कि, संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक चार्टर है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित रखना है, तो अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे इसे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के लागू करें.
राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने स्नातकों से कहा कि, जब वे कानून की दुनिया में कदम रखते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हमारे लिए संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है. यह सामाजिक परिवर्तन का एक चार्टर है.
उन्होंने कहा कि कानून का शासन सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो अन्य बातों के अलावा, एक स्वतंत्र बार के समर्थन और सहायता के कारण कायम है.
उन्होंने कहा, "संविधान आपको केवल नियमों की रक्षा का दायित्व नहीं, बल्कि उद्देश्य की रक्षा का दायित्व सौंपता है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है. यदि आप इस पर दृढ़ रहेंगे, तो आप केवल वकील ही नहीं, बल्कि भारत की अधूरी और चल रही परिवर्तनकारी परियोजना के संरक्षक भी होंगे."
जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि एक ऐसे लोकतंत्र में जहां कानून का शासन उसका सार है, उसे विशेष रूप से अदालतों द्वारा संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि, यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित रखना है, तो अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के इसे लागू करें.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून केवल नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और ऐसी परिस्थितियां बनाने के बारे में है, जिनमें मानवीय गरिमा फल-फूल सके. उन्होंने कहा कि, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी संपत्ति, स्थिति, जाति, लिंग या विश्वास कुछ भी हो, कानून के समक्ष एक समान विषय के रूप में माना जाए. हमारे जैसे समाजों में, जहां ऐतिहासिक बहिष्कार और गहरी असमानताएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि, कानूनी पेशा केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह परिवर्तन का एक माध्यम है.
जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि कानून सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि धन, पद, जाति, लिंग या आस्था की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को क़ानून के समक्ष समान माना जाए. उन्होंने कहा कि कानून को एक ऐसे किले के रूप में देखा जाता है जिस तक केवल शक्तिशाली लोग ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वकील अधिकारों और उपचारों के बीच पुल बनकर इसे बदल सकते हैं.
उन्होंने कहा कि संविधान को उसकी पूरी उदारता और नेकनीयती के साथ लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की नहीं है, बल्कि हर उस वकील की है जो संविधान का पैरोकार होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि संविधान के संरक्षक के रूप में, भारत की सही दिशा में प्रगति तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वकील व्यावसायिक परिस्थितियों को सुगम बनाएं. समुदाय में विश्वास निर्माण को सक्षम बनाएं और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नागरिक ढाँचे के निर्माण में अपनी उचित भूमिका निभाएं.
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को मोटे तौर पर तीन विषयों के माध्यम से समझा जा सकता है. "पहला, संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में समानता संहिता. यह विषय लैंगिक समानता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के संबंध में स्वायत्तता, और सकारात्मक कार्रवाई एवं आरक्षण के औचित्य जैसी अवधारणाओं से जुड़ा है... संक्षेप में, समानता संहिता केवल औपचारिक समानता के विपरीत, वास्तविक समानता के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करती है."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दूसरा विषय बंधुत्व की अवधारणा से जुड़ा है. उन्होंने कहा, "आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक बहिष्कार तथा कार्यस्थल पर शोषण से निपटने में, यह विषय यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता को न केवल संकेन्द्रित राज्य शक्ति से खतरा है, बल्कि निजी आदेशों से भी खतरा है, जिनमें कुछ व्यक्तियों की उन बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच को अवरुद्ध करने की क्षमता है, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं."
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तीसरा विषय व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों से जुड़ा है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में निहित संविधान की स्वतंत्रता संहिता द्वारा निर्देशित है. उन्होंने कहा, "यह विषय संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्य की पड़ताल करता है, जो राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रवर्तक और सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में देखता है."
