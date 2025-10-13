ETV Bharat / bharat

न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के लिए आवाज का नमूना देने का दे सकते हैं आदेश: सुप्रीम कोर्ट

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया.

SC
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच के लिए किसी व्यक्ति को अपनी आवाज का नमूना देने का आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए.

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया. बेंच ने कहा कि, रितेश सिन्हा (2019) मामले में यह माना गया था कि, सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के बाद भी न्यायाकि मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच के लिए किसी भी शख्स को अपनी आवाज का नमूना देने का आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि वह विशेष रूप से इस बात पर गौर करती है कि इस अदालत ने केवल अभियुक्त के बारे में बात नहीं की है और जानबूझकर 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आत्म-दोष के विरुद्ध नियम चाहे वह वह अभियुक्त हो या गवाह किसी भी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है.

बेंच ने कहा, "यह भी निर्देश दिया गया कि जब तक सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं हो जाते, न्यायिक मजिस्ट्रेट को उक्त निर्णय के आधार पर ऐसा करने का अधिकार होगा. यह मामला सरकार के पास भी लंबित था और बीएनएसएस के आगमन के साथ, इसे विशेष रूप से धारा 349 के तहत शामिल किया गया है.

बेंच ने कहा कि उसे इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान मामले में सीआरपीसी लागू होगी या बीएनएसएस. बेंच ने यह भी कहा कि यदि सीआरपीसी लागू होती है, तो रितेश सिन्हा मामले में तीन जजों की बेंच का निर्णय, काठी कालू ओघड़ (1961) मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए समान सिद्धांत के आधार पर हस्तलेख, हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान प्रस्तुत करने की अनुमति देता है.

बेंच ने कहा कि, उक्त नमूनाकरण, ध्वनि नमूनाकरण के समान है, जो अब एडवांस तकनीक के कारण संभव हो गया है. यदि यह बीएनएसएस लागू है, तो इस तरह के नमूने लेने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है. तर्क यह भी था कि केवल फिंगरप्रिंट, हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना देने से व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

बेंच ने कहा कि इसकी तुलना जांच में प्राप्त सामग्री से की जानी चाहिए, जो अकेले नमूना देने वाले व्यक्ति को दोषी ठहरा सकती है, जो गवाही देने की बाध्यता के अंतर्गत नहीं आएगा, इस प्रकार यह आत्म-दोषसिद्धि के विरुद्ध नियम का उल्लंघन नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ राहुल अग्रवाल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक आपराधिक मामले में गवाह को धमकाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक व्यक्ति को ध्वनि नमूना देने के आदेश को रद्द कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसलिए हमें इस विवादित आदेश को बरकरार रखने और इसे रद्द करने का कोई कारण नहीं दिखता. दूसरा प्रतिवादी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्य करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए और मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल करते हुए अपील स्वीकार किया.

