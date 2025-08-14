ETV Bharat / bharat

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए - DELHI STRAY DOGS CASE

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों में सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिया है. समझिए डिटेल से इस पूरे मामले को

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की मामला बड़ा मुद्दा बन गया है.
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की मामला बड़ा मुद्दा बन गया है. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 3:00 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 4:59 PM IST

नई दिल्लीः आवारा कुत्तों का घर कहां है...अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो लाजिमी है कि बात उनकी आजादी की आ ही जाएगी. लेकिन क्या इंसानों के बीच रह रहे इन आवारा कुत्तों का हिंसक हो जाने का मामला बड़ा नहीं है. आवारा कुत्तों को लेकर दो तरह के लोगों की राय स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है. एक वो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, और आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान हैं और दूसरे वो डॉग लवर्स हैं. आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए दिल्ली एनसीआर की इस बड़ी समस्या को समझते हैं.

सबसे पहले जान लेते हैं आखिर आवारा कुत्तों का यह मामला इतनी तेजी से चर्चा का विषय क्यों बन रहा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों में सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिया था. इसके बाद से ही बहस शुरू हो गई. विचार दो धड़ों में बंट गए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश पर फिर से विचार किया है, मामला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है.

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. (ETV Bharat)

आखिर आवारा कुत्ते समस्या क्यों हैं? एक याचिका पर पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कुत्ते इंसानों के दोस्त हैं. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए. नसबंदी कराई जाए और बाहर न छोड़ा जाए. अगर कोई इस काम में आड़े आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए. आवारा कुत्तों पर ये सख्ती बताती है कि ये इंसानों के बीच रहकर अब इंसानों के लिए खतरा भी बन रहे हैं.

बता दें कि आवारा कुत्तों के काटने के मामले देश में हाल के महीनों में काफी बढ़े हैं. सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2019 में दिल्ली विधानसभा की तरफ से गठित एक उपसमिति ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या आठ लाख के करीब होने का अनुमान लगाया था. मौजूदा समय में यह संख्या 10 लाख के पार होने का अनुमान है.

आंकड़ों से जानिए कितनी बड़ी है यह समस्या
आंकड़ों से जानिए कितनी बड़ी है यह समस्या (ETV Bharat)

दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का लोगों को खदेड़ना, घायल कर देने जैसी शिकायतें तो आम बात हो गई. इनका खुले में रहना तब और बड़ी समस्या के रूप में देखा जाने लगा जब मौत का मामला सामने आया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या है कहना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या है कहना (ETV Bharat)

ताजा घटनाओं के ये तीन केस पढ़िए-

केस-1

दिल्ली में कुत्ते के काटने से बच्ची की मौतः 26 जुलाई को बाहरी दिल्ली के पूठकलां में एक सात वर्षीय बच्ची की आवारा कुत्ते के काटने के 25 दिन बाद मौत हो गई. उसे 30 जून को कुत्ते ने काटा था जिसके बाद उसे एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया थाय इलाज में लापरवाही के आरोपों के बीच बच्ची की हालत बिगड़ती गई और उसकी जान चली गई. यह घटना आवारा कुत्तों के खतरे और स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को उजागर करती है. इस घटना के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया.

(बता दें कि कुत्तों के काटने से तुगलक लेन (2024) में 18 महीने की बच्ची की मौत और वसंत कुंज (2023) में दो बच्चों की मौत का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था).

केस - 2

चार कुत्तों ने चार वर्षीय बच्चे पर कर दिया था हमलाः अलीपुर इलाके में आंगनबाड़ी से पढ़ाई कर घर लौट रहे चार वर्षीय बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था. इस दौरान बच्चे के होंठ, गाल और आंख के पास चार जगहों पर काट लिया. आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को कुत्तों के चंगुल से बचाकर आनन-फानन में बच्चे को नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया. इसकी जानकारी मिलने पर नरेला निगम जोन के संबंधित कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीन कुत्तों को पकड़ा भी था.

केस-3

नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक, 6 साल के बच्चे को बनाया शिकारः घटना 3 मई की है. नोएडा के सेक्टर 70 की पैन ओएसिस सोसाइटी में देर रात आवारा कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया. जिसके बाद इलाके के लोग भड़क गए और भीड़ लगाकर पुलिस थाने पहुंचे. यहां उन्होंने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की.

क्या कहते हैं पशुपालन विभाग मंत्री
क्या कहते हैं पशुपालन विभाग मंत्री (ETV Bharat)

पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल चला रहे मुहिम
इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने आवारा कुत्तों के हमलों को बड़ी समस्या बताते हुए मुहिम शुरू की थी. वो धरने पर बैठे और कोई समाधान निकालने के लिए लगातार दिल्ली सरकार और नगर निगम से कहते रहे. मुहिम जारी है, और उनकी इस मुहिम को उन लोगों का समर्थन भी मिल रहा है जो इस समस्या से हर दिन दो चार हो रहे हैं.

रेबीज एक जानलेवा बीमारी है. यह एक घातक वायरस है.
रेबीज एक जानलेवा बीमारी है. यह एक घातक वायरस है. (ETV Bharat)

इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम और सरकार की तैयारी काफी कमजोर है. जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

20 नसबंदी केंद्र संचालित
वर्तमान में, एमसीडी अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक्स में 5,471 एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) खुराक और 3,736 एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस) खुराक का स्टॉक है. वहीं दिल्ली में 20 नसबंदी केंद्र संचालित हैं, जिनका प्रबंधन पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की तरफ से किया जाता है. पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये केंद्र पशुओं को उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ने से पहले सर्जिकल नसबंदी करते हैं और एंटी-रेबीज टीके लगाते हैं.

कुत्तों के अलावा दूसरे जानवरों से भी फैलता है रेबीज
कुत्तों के अलावा दूसरे जानवरों से भी फैलता है रेबीज (ETV Bharat)

कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2030 तक भारत से कुत्तों वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है. भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 (2010 में संशोधित) अधिनियमित किया है जिसे आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाना है. नियमों का मुख्य फोकस जनसंख्या के साधन के रूप में आवारा कुत्तों के रेबीज रोधी टीकाकरण और आवारा कुत्तों के नसबंदी पर है.

क्या कहती है WHO की रिपोर्ट
WHO के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 18,000 - 20,000 लोगों की मौत होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते. भारत में (रिपोर्ट किए गए) कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या की बात करें तो यहां साल 2024 में लगभग 37.16 लाख कुत्ते के काटने के मामले सामने आये थे. 2024 में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार से सामने आए. 2023 में भारत में कुत्ते काटने के लगभग 30.53 लाख मामले सामने आए, 2022 में लगभग 21.9 लाख, 2021 में 17 लाख से अधिक और 2020 में 46 लाख से अधिक मामले सामने आए.

