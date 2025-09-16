ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 'धर्मांतरण विरोधी कानून' वाली राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, क्या है मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों को इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.

सुनवाई के दौरान, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में स्थानीय सांसद अधिनियम की धारा 10 पर अंतरिम रोक है और वह चाहती हैं कि यह आदेश तब तक जारी रहे जब तक सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता.

सिंह ने कहा कि गुजरात कानून के एक प्रावधान और मध्य प्रदेश कानून के एक प्रावधान पर रोक लगा दी गई है और उन याचिकाओं को यहां स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए रोक जारी है और रोक उन कानूनों तक ही सीमित है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के अधिनियम को चुनौती देने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है. उस पर भी नोटिस जारी करने की मांग की.

सिंह ने दलील दी कि 2024 के संशोधन में कई बदलाव हैं और तीसरे पक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति नहीं. ये सभी नियंत्रण और संतुलन और प्रतिबंध तुरंत लागू हो जाते हैं. सिंह ने तर्क दिया, "इसके परिणामस्वरूप, अंतर्धार्मिक विवाह, सामान्य चर्च अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान लोगों को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. भीड़ आकर उन्हें उठा ले जाती है."

वकील ने तर्क दिया कि इन कानूनों को 'धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम' कहा जाता है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को कम कर रहे हैं और अंतरधार्मिक विवाहों को निशाना बना रहे हैं. वकील ने पीठ से संशोधन आवेदन को स्वीकार करने का आग्रह किया क्योंकि यह केवल क़ानून के संशोधित प्रावधान को चुनौती देता है.