'देश के 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर, शिकार की आशंका': केंद्र और NTCA को नोटिस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और अन्य से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कथित तौर पर संगठित बाघ शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार रैकेट की CBI जांच की मांग की गई है. मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.

यह याचिका वकील गौरव कुमार बंसल ने दायर की थी. उन्होंने संगठित शिकार गिरोहों द्वारा बाघों की आबादी को होने वाले गंभीर खतरों को उजागर किया, जो राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम कर रहे हैं.

बंसल ने बेंच के सामने दलील दी कि कम से कम 30 प्रतिशत बाघ संरक्षित बाघ अभयारण्यों के बाहर हैं और उन्होंने बाघों के बड़े पैमाने पर शिकार की खबरों का हवाला दिया. दलीलों को सुनने के बाद, बेंच ने कहा, 'नोटिस जारी करें…'

याचिका में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों के व्यवस्थित शिकार में शामिल एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह की हालिया और निरंतर खुलासों का जिक्र किया गया है. याचिका में जानवरों के शरीर के अंगों की तस्करी का भी उल्लेख है, जो राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार की जा रही है. बेंच ने केंद्र और अन्य प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से याचिका पर निर्देश लेने को कहा.