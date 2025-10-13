ETV Bharat / bharat

मुल्लापेरियार बांध की जगह नया डैम बनाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, केरल और तमिलनाडु को भेजा नोटिस

याचिकाकर्ता एनजीओ 'सेव केरल ब्रिगेड' ने दावा किया कि ब्रिटिश काल के इस बांध के आसपास एक करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं.

Mullaperiyar dam
मुल्लापेरियार बांध. (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

Published : October 13, 2025 at 2:54 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, तमिलनाडु और केरल सरकारों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को मुल्लापेरियार बांध के स्थान पर एक नए बांध के निर्माण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

याचिकाकर्ता एनजीओ 'सेव केरल ब्रिगेड' का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता वी वी गिरि और अधिवक्ता हरीस बीरन ने किया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ब्रिटिश काल के इस बांध के आसपास एक करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं. सुनवाई के दौरान गिरि ने दलील दी कि इस क्षेत्र में एक नये बांध की आवश्यकता है, क्योंकि इससे नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लगभग 10 मिलियन लोगों का जीवन खतरे में है.

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बांध को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मौजूदा बांध को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देशों की जरूरत हो सकती है." पीठ ने पूछा, "आखिर समस्या क्या है? अगर एक और बांध बनाया गया, तो शायद तमिलनाडु कहेगा कि पट्टा खत्म हो जाएगा."

गिरि ने कहा कि वर्तमान बांध भूकंपीय गतिविधि से प्रभावित है और इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ गई हैं. पीठ ने कहा कि यह सबसे पुराने बांधों में से एक है. पीठ को बताया गया कि यह 120 साल से भी ज़्यादा पुराना है. पीठ ने सुझाव दिया कि सुरक्षा पहलुओं और नए ढांचे के निर्माण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मामले की एक विशेषज्ञ संस्था द्वारा जांच की जाए. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया.

याचिका में कहा गया है, "मुल्लापेरियार बांध अपने इंजीनियरों और बिल्डरों द्वारा निर्धारित जीवनकाल से कहीं अधिक लंबा हो चुका है. यह एक प्रासंगिक तथ्य है कि बांध अपने 121वें वर्ष में है, तथा यह अपने बिल्डरों द्वारा निर्धारित जीवनकाल से दोगुना हो चुका है." याचिकाकर्ता ने कहा कि यह एक पुराने बांध से आने वाली बाढ़ के कारण आसन्न प्रलय के निरंतर भय और खतरे में रहने वाली आबादी की पीड़ा को दर्शाता है.

याचिका में कहा गया है कि लोकलुभावन एजेंडे के कारण चुनाव लड़ने वाले राज्य इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि पुराने बांध को बाढ़ और भूकंप का खतरा हैं. याचिका में कहा गया है, "हालांकि मुल्लापेरियार बांध एक चिनाई वाला बांध है, लेकिन इसका निर्माण वास्तव में एक मिश्रित बांध के रूप में किया गया है. बांध का आंतरिक भाग (62 प्रतिशत) हाइड्रोलिक लाइम सर्फ़ी मिश्रण से और इसके ऊपरी और निचले हिस्से मलबे की चिनाई से बनाए गए हैं."

याचिका में कहा गया है, "चूने का सुर्की कंक्रीट एक बेहद घटिया कंक्रीट है जो बांध के मूल भाग का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है. एम5 श्रेणी का यह कंक्रीट, मुल्लापेरियार के निचले हिस्से में इडुक्की आर्च बांध जैसे बड़े बांध निर्माणों में इस्तेमाल किए जा रहे एम30 कंक्रीट की तुलना में बहुत कम मज़बूत है. एम 30 कंक्रीट, मुल्लापेरियार बांध में इस्तेमाल किए गए चूने के सुर्की कंक्रीट से लगभग छह गुना मजबूत है."

याचिका में कहा गया है कि मुल्लापेरियार बांध में 10 साल पहले रिसाव लगभग 90.39 लीटर प्रति मिनट था. सतह और गैलरी में रिसाव है. 17वें और 18वें ब्लॉक के बीच गैलरी में रिसाव है. विधानमंडल की उप-समिति ने 10वें और 11वें ब्लॉक के बीच गैलरी की जांच की है और पाया है कि वहां रिसाव है.

याचिका में कहा गया है कि एक सदी पहले जब मुल्लापेरियार बांध का निर्माण किया गया था, तब भूकंप और भूकंपीय गतिविधियों की कल्पना नहीं की गई थी. तब से स्थितियां बदल गई हैं. इस क्षेत्र में 26 जुलाई, 2011 से 20 भूकंप आ चुके हैं.

याचिका में कहा गया कि मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुल्लापेरियार बांध को बंद करने और तमिलनाडु राज्य को पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करें.

