मुल्लापेरियार बांध की जगह नया डैम बनाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, केरल और तमिलनाडु को भेजा नोटिस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, तमिलनाडु और केरल सरकारों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को मुल्लापेरियार बांध के स्थान पर एक नए बांध के निर्माण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

याचिकाकर्ता एनजीओ 'सेव केरल ब्रिगेड' का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता वी वी गिरि और अधिवक्ता हरीस बीरन ने किया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ब्रिटिश काल के इस बांध के आसपास एक करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं. सुनवाई के दौरान गिरि ने दलील दी कि इस क्षेत्र में एक नये बांध की आवश्यकता है, क्योंकि इससे नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लगभग 10 मिलियन लोगों का जीवन खतरे में है.

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बांध को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मौजूदा बांध को मजबूत करने के लिए कुछ निर्देशों की जरूरत हो सकती है." पीठ ने पूछा, "आखिर समस्या क्या है? अगर एक और बांध बनाया गया, तो शायद तमिलनाडु कहेगा कि पट्टा खत्म हो जाएगा."

गिरि ने कहा कि वर्तमान बांध भूकंपीय गतिविधि से प्रभावित है और इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां बढ़ गई हैं. पीठ ने कहा कि यह सबसे पुराने बांधों में से एक है. पीठ को बताया गया कि यह 120 साल से भी ज़्यादा पुराना है. पीठ ने सुझाव दिया कि सुरक्षा पहलुओं और नए ढांचे के निर्माण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मामले की एक विशेषज्ञ संस्था द्वारा जांच की जाए. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया.

याचिका में कहा गया है, "मुल्लापेरियार बांध अपने इंजीनियरों और बिल्डरों द्वारा निर्धारित जीवनकाल से कहीं अधिक लंबा हो चुका है. यह एक प्रासंगिक तथ्य है कि बांध अपने 121वें वर्ष में है, तथा यह अपने बिल्डरों द्वारा निर्धारित जीवनकाल से दोगुना हो चुका है." याचिकाकर्ता ने कहा कि यह एक पुराने बांध से आने वाली बाढ़ के कारण आसन्न प्रलय के निरंतर भय और खतरे में रहने वाली आबादी की पीड़ा को दर्शाता है.

याचिका में कहा गया है कि लोकलुभावन एजेंडे के कारण चुनाव लड़ने वाले राज्य इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि पुराने बांध को बाढ़ और भूकंप का खतरा हैं. याचिका में कहा गया है, "हालांकि मुल्लापेरियार बांध एक चिनाई वाला बांध है, लेकिन इसका निर्माण वास्तव में एक मिश्रित बांध के रूप में किया गया है. बांध का आंतरिक भाग (62 प्रतिशत) हाइड्रोलिक लाइम सर्फ़ी मिश्रण से और इसके ऊपरी और निचले हिस्से मलबे की चिनाई से बनाए गए हैं."