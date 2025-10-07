ETV Bharat / bharat

मुसलमानों के खिलाफ वीडियो को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने असम भाजपा से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें पार्टी के सत्ता में नहीं रहने पर मुसलमानों द्वारा राज्य पर कब्जा करने की आशंका जताई गई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, पाशा ने दलील दी कि एक वीडियो सामने आया है जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है और वीडियो में दिखाया गया है कि अगर एक खास राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता है, तो एक खास समुदाय पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा. पाशा ने तर्क दिया, "वे राज्य के ऐसे दृश्य दिखाते हैं, जहां एक खास तरह के लोगों ने कब्जा कर लिया है: दाढ़ी और टोपी वगैरह... यह कार्रवाई योग्य है जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो अवमानना ​​की कार्रवाई की जानी चाहिए..."

उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो से पता चलता है कि यह एक मनोरंजन है, जिस पर टोपी पहने लोगों का कब्जा है. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें. दो हफ्ते के भीतर जवाब तलब करें." पाशा ने कहा कि अगर अदालत वीडियो हटाने का आदेश देती है तो सेवा प्रदाता एक्स के लिए भी अभियोग दायर किया गया है.

याचिका में कहा गया है, "भाजपा असम इकाई द्वारा 15 सितंबर, 20205 को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल 'भाजपा असम प्रदेश' पर एक वीडियो प्रसारित किया गया है, जिसमें एक बहुत ही गलत कहानी दिखाई गई है, जिसमें दर्शाया गया है कि अगर भाजपा असम में सत्ता में नहीं रहती है तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे."

याचिका में कहा गया है कि वीडियो में मौजूदा सत्ता में बदलाव के नतीजों को दर्शाया गया है और अन्य बातों के अलावा, इसमें साफ तौर पर मुस्लिम लोग (टोपी और बुर्का पहने) चाय बागानों, गुवाहाटी हवाई अड्डे, एकोलैंड, असम रंगघर, गुवाहाटी स्टेडियम, रंगघर, गुवाहाटी शहर पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. याचिका में कहा गया है, "वीडियो में आगे अवैध प्रवासी दिखाई दे रहे हैं जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम हैं और असम में आ रहे हैं; मुस्लिम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं; और अंत में दिखाया गया, राज्य में 90% मुस्लिम आबादी है..."