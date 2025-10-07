ETV Bharat / bharat

मुसलमानों के खिलाफ वीडियो को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने असम भाजपा से मांगा जवाब

वीडियो में दिखाया गया है कि अगर एक खास राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता है, तो एक खास समुदाय राज्य पर कब्जा कर लेगा.

Supreme Court Issues Notice on plea seeking the take-down of video posted on X by BJP Assam unit
सुप्रीम कोर्ट ने असम भाजपा से मांगा जवाब (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 3:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई द्वारा 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें पार्टी के सत्ता में नहीं रहने पर मुसलमानों द्वारा राज्य पर कब्जा करने की आशंका जताई गई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, पाशा ने दलील दी कि एक वीडियो सामने आया है जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है और वीडियो में दिखाया गया है कि अगर एक खास राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता है, तो एक खास समुदाय पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा. पाशा ने तर्क दिया, "वे राज्य के ऐसे दृश्य दिखाते हैं, जहां एक खास तरह के लोगों ने कब्जा कर लिया है: दाढ़ी और टोपी वगैरह... यह कार्रवाई योग्य है जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो अवमानना ​​की कार्रवाई की जानी चाहिए..."

उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो से पता चलता है कि यह एक मनोरंजन है, जिस पर टोपी पहने लोगों का कब्जा है. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें. दो हफ्ते के भीतर जवाब तलब करें." पाशा ने कहा कि अगर अदालत वीडियो हटाने का आदेश देती है तो सेवा प्रदाता एक्स के लिए भी अभियोग दायर किया गया है.

याचिका में कहा गया है, "भाजपा असम इकाई द्वारा 15 सितंबर, 20205 को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल 'भाजपा असम प्रदेश' पर एक वीडियो प्रसारित किया गया है, जिसमें एक बहुत ही गलत कहानी दिखाई गई है, जिसमें दर्शाया गया है कि अगर भाजपा असम में सत्ता में नहीं रहती है तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे."

याचिका में कहा गया है कि वीडियो में मौजूदा सत्ता में बदलाव के नतीजों को दर्शाया गया है और अन्य बातों के अलावा, इसमें साफ तौर पर मुस्लिम लोग (टोपी और बुर्का पहने) चाय बागानों, गुवाहाटी हवाई अड्डे, एकोलैंड, असम रंगघर, गुवाहाटी स्टेडियम, रंगघर, गुवाहाटी शहर पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. याचिका में कहा गया है, "वीडियो में आगे अवैध प्रवासी दिखाई दे रहे हैं जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम हैं और असम में आ रहे हैं; मुस्लिम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं; और अंत में दिखाया गया, राज्य में 90% मुस्लिम आबादी है..."

याचिका में यह भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते, असम भाजपा संविधान से बंधा हुआ है और इसलिए संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बनने वाले धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बाध्य है. याचिका में आगे कहा गया है, "हालांकि, इसके आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रसारित वीडियो में मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया गया है, उन्हें बदनाम किया गया है और उनका अपमान किया गया है. वीडियो का व्यापक संदेश यह है कि किसी भी राज्य का सबसे बुरा हश्र मुसलमानों द्वारा उस पर कब्जा करना ही हो सकता है, और इस आश्वासन के आधार पर कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य को इससे बचाया जाएगा, समर्थन मांगा जा रहा है."

याचिका में कहा गया है कि यह वीडियो हमारे देश के किसी भी राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा बनाए रखने के लिए बाध्य धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की घोर विफलता और पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है. याचिका में आगे कहा गया है कि भारत के संविधान के तहत निर्वाचित और गठित राज्य सरकार सभी समुदायों की संरक्षक होती है और संविधान द्वारा उसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव करने से विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है.

याचिका में एक्स (ट्विटर) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भाजपा असम प्रदेश को 15 सितंबर, 2025 का एक वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे एक्स (ट्विटर) हैंडल पर भाजपा असम शीर्षक से पोस्ट किया गया है.

यह भी पढ़ें- 'पैदल यात्रियों, नॉन-मोटराइज्ड वाहन की आवाजाही पर नियम बनाएं', सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP ASSAM UNITTAKE DOWN OF VIDEOSUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.