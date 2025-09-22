ETV Bharat / bharat

उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. यह मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की है. सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि न्यायालय ने 19 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी. उनके सहयोगी न्यायमूर्ति मनमोहन सुनवाई से अलग होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सिब्बल के साथ काम किया था.

वकील ने क्या दलील दीः

याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल छात्र हैं और पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं. सिंघवी ने पीठ से अंतरिम जमानत पर भी नोटिस जारी करने का आग्रह किया. पीठ ने नोटिस जारी करने पर सहमति जताई.

सिब्बल ने पीठ से दिवाली से पहले मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया. सिंघवी ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि वे पांच साल से जेल में हैं. पीठ ने कहा कि स्थायी वकील द्वारा नोटिस देने सहित सभी तरीकों से नोटिस देने की अनुमति है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाः