उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल छात्र हैं और पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं.
By Sumit Saxena
Published : September 22, 2025 at 3:57 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. यह मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, सिद्धार्थ दवे और अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की है. सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि न्यायालय ने 19 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी. उनके सहयोगी न्यायमूर्ति मनमोहन सुनवाई से अलग होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सिब्बल के साथ काम किया था.
वकील ने क्या दलील दीः
याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल छात्र हैं और पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं. सिंघवी ने पीठ से अंतरिम जमानत पर भी नोटिस जारी करने का आग्रह किया. पीठ ने नोटिस जारी करने पर सहमति जताई.
सिब्बल ने पीठ से दिवाली से पहले मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया. सिंघवी ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि वे पांच साल से जेल में हैं. पीठ ने कहा कि स्थायी वकील द्वारा नोटिस देने सहित सभी तरीकों से नोटिस देने की अनुमति है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाः
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था. इमाम पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख कर चुका है.
क्या है मामलाः
खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे. यह हिंसा सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.
