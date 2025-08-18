ETV Bharat / bharat

AMU कुलपति नियुक्ति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चयन में पति की भागीदारी पर उठाए सवाल - SUPREME COURT

एएमयू कुलपति नियुक्ति मामले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी का नाम विचाराधीन होने पर चयन प्रक्रिया में पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है.

Supreme Court hearing on plea related to AMU VC appointment husband vote raises doubts
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून (File Photo / ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पत्नी का नाम विचाराधीन है तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है. शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया और कहा कि उनके पति, प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो उस समय कार्यवाहक कुलपति थे, कार्यकारी परिषद की बैठक का हिस्सा थे, जिसने पैनल के लिए उनका नाम चुना था.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया. सिब्बल ने कहा, "अगर कुलपतियों की नियुक्ति इसी तरह होती है, तो मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि भविष्य में क्या होगा..."

सिब्बल ने कहा कि नतीजे दो अहम वोटों के कारण प्रभावित हुए, जिनमें से एक निवर्तमान कुलपति का भी था. उन्होंने कहा, "अगर उन दो वोटों को छोड़ दिया जाए, तो उन्हें (नईमा खातून) सिर्फ छह वोट ही मिलते.

सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि यह नियुक्ति दोषपूर्ण है, क्योंकि उनके पति ने कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उनका नाम विजिटर को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल किया गया था.

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि पूर्व कुलपति को उस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था, जब उनकी पत्नी के नाम पर विचार किया जा रहा था. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि बेहतर होता कि कुलपति कार्यवाही से बाहर चले जाते और अगले वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते.

पीठ ने कहा, "आमतौर पर, जब हम कॉलेजियम में बैठते हैं, जब बार से किसी जूनियर के नाम पर विचार किया जाता है, तो हम भी खुद को इससे अलग कर लेते हैं... निश्चित रूप से, जब पत्नी का नाम विचाराधीन होता है, तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है." पीठ ने कहा कि यह कहा जाता है कि चीजें न केवल सही ढंग से की जानी चाहिए बल्कि यह भी दिखना चाहिए कि वे सही ढंग से की जा रही हैं.

बचाव पक्ष की दलील
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने नईमा खातून की नियुक्ति की ऐतिहासिक प्रकृति पर जोर दिया. भाटी ने तर्क दिया कि यह आंशिक रूप से चयन और आंशिक रूप से चुनाव है. उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय भले ही हमारे चुनाव संबंधी तर्क से सहमत न हो, लेकिन उसने उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा है."

भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रोवोस्ट (उच्च-स्तरीय प्रशासनिक पद) जैसी संबंधित नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी थी. सॉलिसिटर जनरल ने आपत्तियों को केवल "आशंकित पूर्वाग्रह" पर आधारित बताया. हालांकि, पीठ ने कहा कि आदर्श रूप से कुलपति को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए था.

जस्टिस चंद्रन ने मामले से खुद को अलग किया
जस्टिस चंद्रन ने इसी तरह की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपनी पिछली भूमिका का हवाला देते हुए मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की. उन्होंने कहा, "जब मैंने फैजान मुस्तफा का चयन किया था, तब मैं सीएनएलयू (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम) का कुलाधिपति था... इसलिए मैं खुद को सुनवाई से अलग कर सकता हूं."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस चंद्रन पर पूरा भरोसा है और सुनवाई से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है.

नई पीठ करेगी सुनवाई
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जिसमें जस्टिस चंद्रन शामिल नहीं हैं. अब इस याचिका पर किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें- ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने वाले कैडेटस की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने जतायी चिंता, सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पत्नी का नाम विचाराधीन है तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है. शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया और कहा कि उनके पति, प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो उस समय कार्यवाहक कुलपति थे, कार्यकारी परिषद की बैठक का हिस्सा थे, जिसने पैनल के लिए उनका नाम चुना था.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया. सिब्बल ने कहा, "अगर कुलपतियों की नियुक्ति इसी तरह होती है, तो मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि भविष्य में क्या होगा..."

सिब्बल ने कहा कि नतीजे दो अहम वोटों के कारण प्रभावित हुए, जिनमें से एक निवर्तमान कुलपति का भी था. उन्होंने कहा, "अगर उन दो वोटों को छोड़ दिया जाए, तो उन्हें (नईमा खातून) सिर्फ छह वोट ही मिलते.

सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि यह नियुक्ति दोषपूर्ण है, क्योंकि उनके पति ने कार्यकारी परिषद और यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उनका नाम विजिटर को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल किया गया था.

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि पूर्व कुलपति को उस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था, जब उनकी पत्नी के नाम पर विचार किया जा रहा था. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि बेहतर होता कि कुलपति कार्यवाही से बाहर चले जाते और अगले वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते.

पीठ ने कहा, "आमतौर पर, जब हम कॉलेजियम में बैठते हैं, जब बार से किसी जूनियर के नाम पर विचार किया जाता है, तो हम भी खुद को इससे अलग कर लेते हैं... निश्चित रूप से, जब पत्नी का नाम विचाराधीन होता है, तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है." पीठ ने कहा कि यह कहा जाता है कि चीजें न केवल सही ढंग से की जानी चाहिए बल्कि यह भी दिखना चाहिए कि वे सही ढंग से की जा रही हैं.

बचाव पक्ष की दलील
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने नईमा खातून की नियुक्ति की ऐतिहासिक प्रकृति पर जोर दिया. भाटी ने तर्क दिया कि यह आंशिक रूप से चयन और आंशिक रूप से चुनाव है. उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय भले ही हमारे चुनाव संबंधी तर्क से सहमत न हो, लेकिन उसने उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा है."

भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रोवोस्ट (उच्च-स्तरीय प्रशासनिक पद) जैसी संबंधित नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी थी. सॉलिसिटर जनरल ने आपत्तियों को केवल "आशंकित पूर्वाग्रह" पर आधारित बताया. हालांकि, पीठ ने कहा कि आदर्श रूप से कुलपति को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से बचना चाहिए था.

जस्टिस चंद्रन ने मामले से खुद को अलग किया
जस्टिस चंद्रन ने इसी तरह की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपनी पिछली भूमिका का हवाला देते हुए मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की. उन्होंने कहा, "जब मैंने फैजान मुस्तफा का चयन किया था, तब मैं सीएनएलयू (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम) का कुलाधिपति था... इसलिए मैं खुद को सुनवाई से अलग कर सकता हूं."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस चंद्रन पर पूरा भरोसा है और सुनवाई से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है.

नई पीठ करेगी सुनवाई
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जिसमें जस्टिस चंद्रन शामिल नहीं हैं. अब इस याचिका पर किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें- ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने वाले कैडेटस की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने जतायी चिंता, सरकार से मांगा जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

AMU VC APPOINTMENTAMU VC NAIMA KHATOONSUPREME COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.