बलवंत सिंह राजोआना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- 'अब तक फांसी क्यों नहीं दी'?
बलवंत सिंह राजोआना ने दया याचिका पर फैसला लेने में हुई अत्यधिक देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
By Sumit Saxena
Published : September 24, 2025 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी दया याचिका पर फैसला सुनाने में हुई अत्यधिक देरी पर सवाल उठाया. केंद्र से कहा, "आपने उसे (बलवंत सिंह राजोआना) अब तक फांसी क्यों नहीं दी?" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर उसे स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए, क्योंकि वह मामले को स्थगित नहीं करेगा.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष राजोआना का प्रतिनिधित्व किया.
बता दें कि 25 नवंबर 2024 को, केंद्र ने कहा था कि मृत्युदंड प्राप्त दोषी राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने का मामला संवेदनशील है, जिसके बाद अदालत ने राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया था.
प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा के 58 वर्षीय सदस्य राजोआना को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. 18 नवंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करें और मामले पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध करें. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर रोक लगा दी.
राजोआना के वकील की दलीलः
सुनवाई के दौरान रोहतगी ने दलील दी कि उसी हमले में और भी लोग शामिल थे. देवेंद्र भुल्लर उनमें से एक था. भुल्लर के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. सुधारात्मक याचिका में पीठ के समक्ष दलील दी गई कि भुल्लर के मामले को उम्रकैद में बदल दिया गया और आज भुल्लर बाहर है.
रोहतगी ने कहा- "पता नहीं क्या होगा (उनके मुवक्किल के मामले में). अगर इस मौत को ख़त्म करना है तो सजा कम्यूटेशन होना ही चाहिए और अगर सजा कम्यूटेशन होता है, तो 30 साल बाद आज ही उन्हें बाहर होना पड़ेगा."
न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि अदालत को पंजाब के नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान में वह जेल से बाहर नहीं आता क्योंकि ये जेल नियमों के तहत अपवाद हैं. रोहतगी ने कहा, लेकिन उसी घटना में शामिल लोग पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं. पीठ ने पूछा कि भुल्लर बाहर कैसे आया?
पीठ को बताया गया कि अपने उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने भुल्लर की सज़ा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया है. पीठ ने पूछा, "आखिरी सांस तक नहीं?" पीठ को बताया गया कि इसे 10 साल से भी ज़्यादा समय पहले बदल दिया गया था और एक बार मृत्युदंड बदल जाने और दोषी द्वारा 25-30 साल की सज़ा काट लेने के बाद, जब तक कि यह अंतिम सांस का मामला न हो, वह जेल से बाहर आ जाएगा.
भुल्लर पर दिये गये फैसले को मांगाः
रोहतगी ने कहा, "आपने बार-बार कहा है कि दो या तीन साल से ज़्यादा समय तक मौत की सज़ा पर रहना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. आज, यह अवधि 15 साल हो गई है. उसे 2007 या 2006 में दोषी ठहराया गया था. उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी. कभी-कभी केंद्र कहता है कि दूसरों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है. मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है."
उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की है. पीठ ने रोहतगी से भुल्लर के फैसले को रिकॉर्ड में रखने को कहा. पीठ को बताया गया कि राजोआना मामले में फैसले के संबंध में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.
पीठ को बताया गया कि राजोआना मामले में दया याचिका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर की गई थी, न कि याचिकाकर्ता द्वारा. इसलिए इसके निपटारे में अत्यधिक देरी नहीं मानी जा सकती. पीठ ने कहा कि वह भुल्लर मामले में फैसला देखना चाहती है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलः
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने मामले के तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया. रोहतगी ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो इससे राज्य की सुरक्षा को क्या फ़र्क़ पड़ता है? रोहतगी ने कहा, "यह भारत-पाकिस्तान का मामला नहीं है... वह भी एक इंसान हैं और एक भारतीय नागरिक हैं. उन्हें क़ानून के समान इस्तेमाल का हक है."
न्यायमूर्ति मेहता ने नटराज को बताया कि शीर्ष अदालत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 2022 में राजोआना के मामले पर फैसला सुनाने का आदेश पारित किया था. रोहतगी ने मामले में अत्यधिक देरी की ओर इशारा किया और ज़ोर देकर कहा कि कभी-कभी केंद्र कहता है कि यह फैसला लेने का उपयुक्त समय नहीं है.
नटराज ने कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई और उसके परिणामस्वरूप राज्य में दंगे भड़क गए. रोहतगी ने कहा कि तब तो आपको उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था. पीठ ने नटराज से पूछा, "आपने उन्हें अब तक फांसी क्यों नहीं दी? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है... कम से कम हमने उनकी फांसी पर रोक तो नहीं लगाई, ऐसा हमें लगता है." नटराज ने जवाब दिया कि वह वर्तमान स्थिति के बारे में अदालत को जानकारी देंगे.
प्रतिवेदन सुनने के बाद, पीठ ने मामले को 15 अक्टूबर के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया. यह भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्र के कहने पर मामले को अब और स्थगित नहीं किया जाएगा. पीठ ने नटराज से कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ आएं.
क्या है घटनाः
31 अगस्त, 1995 को एक बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 16 अन्य लोगों की जान चली गई थी. करीब एक दर्जन अन्य घायल हो गए थे. याचिकाकर्ता को 27 जनवरी, 1996 को गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत ने 27 जुलाई, 2007 को याचिकाकर्ता के साथ-साथ सह-आरोपियों जगतार सिंह हवारा, गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह और नसीब सिंह को दोषी ठहराया था.
