ETV Bharat / bharat

बलवंत सिंह राजोआना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- 'अब तक फांसी क्यों नहीं दी'?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी दया याचिका पर फैसला सुनाने में हुई अत्यधिक देरी पर सवाल उठाया. केंद्र से कहा, "आपने उसे (बलवंत सिंह राजोआना) अब तक फांसी क्यों नहीं दी?" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर उसे स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए, क्योंकि वह मामले को स्थगित नहीं करेगा.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष राजोआना का प्रतिनिधित्व किया.

बता दें कि 25 नवंबर 2024 को, केंद्र ने कहा था कि मृत्युदंड प्राप्त दोषी राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने का मामला संवेदनशील है, जिसके बाद अदालत ने राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया था.

प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा के 58 वर्षीय सदस्य राजोआना को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. 18 नवंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करें और मामले पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध करें. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर रोक लगा दी.

राजोआना के वकील की दलीलः

सुनवाई के दौरान रोहतगी ने दलील दी कि उसी हमले में और भी लोग शामिल थे. देवेंद्र भुल्लर उनमें से एक था. भुल्लर के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. सुधारात्मक याचिका में पीठ के समक्ष दलील दी गई कि भुल्लर के मामले को उम्रकैद में बदल दिया गया और आज भुल्लर बाहर है.

रोहतगी ने कहा- "पता नहीं क्या होगा (उनके मुवक्किल के मामले में). अगर इस मौत को ख़त्म करना है तो सजा कम्यूटेशन होना ही चाहिए और अगर सजा कम्यूटेशन होता है, तो 30 साल बाद आज ही उन्हें बाहर होना पड़ेगा."

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि अदालत को पंजाब के नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान में वह जेल से बाहर नहीं आता क्योंकि ये जेल नियमों के तहत अपवाद हैं. रोहतगी ने कहा, लेकिन उसी घटना में शामिल लोग पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं. पीठ ने पूछा कि भुल्लर बाहर कैसे आया?

पीठ को बताया गया कि अपने उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने भुल्लर की सज़ा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया है. पीठ ने पूछा, "आखिरी सांस तक नहीं?" पीठ को बताया गया कि इसे 10 साल से भी ज़्यादा समय पहले बदल दिया गया था और एक बार मृत्युदंड बदल जाने और दोषी द्वारा 25-30 साल की सज़ा काट लेने के बाद, जब तक कि यह अंतिम सांस का मामला न हो, वह जेल से बाहर आ जाएगा.

भुल्लर पर दिये गये फैसले को मांगाः

रोहतगी ने कहा, "आपने बार-बार कहा है कि दो या तीन साल से ज़्यादा समय तक मौत की सज़ा पर रहना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. आज, यह अवधि 15 साल हो गई है. उसे 2007 या 2006 में दोषी ठहराया गया था. उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी. कभी-कभी केंद्र कहता है कि दूसरों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है. मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है."