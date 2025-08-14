ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - SC JK STATEHOOD PLEA

सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 10:10 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जम्मू एवं कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश गवई ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा इन याचिकाओं उल्लेख किए जाने के बाद इसपर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी. जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर आवेदनों में से एक में तर्क दिया गया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लंबे समय से हो रही देरी 'जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद के विचार का भी उल्लंघन कर रही है.'

अनुच्छेद 370 पर अपने ऐतिहासिक फैसले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया था कि क्या संसद के पास किसी राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य का दर्जा समाप्त करने का अधिकार है.

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर भरोसा किया जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. मौखिक सुनवाई के दौरान केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी एसजी मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई सटीक समयसीमा नहीं बता सकता है, क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा.

फिर भी संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कहा था. इस पीठ में न्यायमूर्ति एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.

फैसले में संविधान के स्पष्टीकरण I के साथ अनुच्छेद 3(ए) के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार रखा गया है. जो किसी क्षेत्र को राज्य से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है. मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

