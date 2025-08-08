नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. जानकारी के मुताबिक सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई के समक्ष याचिका का उल्लेख किया था. जिस पर जिन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 8 अगस्त (शुक्रवार) को होगी. चीफ जस्टिस की पीठ में जस्टिस के. विनोद चंद्रन भी शामिल हैं.

जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी 'जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद के विचार का भी उल्लंघन कर रही है और संघवाद के विचार का भी उल्लंघन कर रही है.' दोनों याचिकाकर्ताओं ने तर्क देते हुए कहा कि समयबद्ध ढांचे के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने में विफलता संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है.

संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में दिए गए फैसले में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर भरोसा करते हुए कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.

हालांकि, इसने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था और कहा था कि 'राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा'. पिछली सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एक विशिष्ट समयरेखा प्रदान नहीं कर सकता है और राज्य का दर्जा बहाल करने में 'कुछ समय' लगेगा. मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि 'रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी' और मामले को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.

पढ़ें: जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा ? 8 अगस्त को याचिका पर सुनवाई संभव