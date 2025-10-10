ETV Bharat / bharat

दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखें चलाने की अनुमति होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

ग्रीन पटाखा पर्यावरण-अनुकूल पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

दिल्ली में ग्रीन पटाखों चलाने की अनुमति होगी या नहीं, फैसला सुरक्षित
दिल्ली में ग्रीन पटाखों चलाने की अनुमति होगी या नहीं, फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 4:30 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस दिवाली ग्रीन पटाखें छोड़ने की छूट देने संबंधी रेखा सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि दिवाली के दिन दिल्ली-एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट से इस मामले पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें भी रखीं कि केवल नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री हो. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. ऐसे में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

दिल्ली की रेखा सरकार इस दिवाली पर लोगों को ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि कोर्ट से निवेदन किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी निर्धारित मानकों का पालन करते हुए दिल्लीवासियों को ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति दी जाए. मुख्यमंत्री गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी की दिवाली परंपरागत रूप से, हर घर में दीयों की रोशनी और आकाश में गूंजते पटाखों की प्रतिध्वनि के साथ उत्साह के साथ मनाई जाए.

वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि, ''दिल्ली देश की राजधानी है दिवाली में पटाखों से वंचित किया जाए ये ठीक नहीं है. लेकिन पटाखों को कुछ प्रतिबंधों के साथ जलाया जाए. हम चाहते सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे पटाखा चलाने की इजाज़त दें. केवल ग्रीन पटाखे ही चलें ये हम चाहते हैं. सभी धर्मों को नियमों का पालन करके ही अपना आस्था मनाया जाना चाहिए.''

पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा था कि इस वर्ष दीवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी. मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि दिवाली भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर रोक और पर्यावरण की रक्षा को लेकर गंभीर है.

दरअसल, दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कई वर्षों से घटनाएँ और निर्णय होते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण राजधानी में बढ़ता वायु प्रदूषण है. शुरुआती दौर और सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2017 में हस्तक्षेप हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू किया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता पर पटाखों के प्रभाव की जांच हुई. उसके बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगा दी और केवल "ग्रीन पटाखों" (कम प्रदूषण वाले पटाखे) की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी.

वर्ष 2020 से व्यापक प्रतिबंध की शुरुआत हुई. वर्ष 2020-2021 में दिल्ली सरकार ने सर्दियों में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए सभी तरह के पटाखों, यहाँ तक कि ग्रीन पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया. यह प्रतिबंध आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में घोषित किया जाता है और 1 जनवरी तक लागू रहता है. ग्रीन पटाखों और पारंपरिक पटाखों में अंतर करना मुश्किल होने के कारण यह व्यापक प्रतिबंध लगाया गया.

इसके बाद, हर साल 2022, 2023, 2024 में दिवाली से पहले इसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. यह प्रतिबंध पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी और उपयोग पर लागू होता है. पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंध को चुनौती दी. तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रदूषण का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, और यदि प्रतिबंध लगाना है, तो इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल दिल्ली-एनसीआर में. कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया है, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली- एनसीआर में प्रतिबंध जारी रखा गया.

क्या होता है ग्रीन पटाखा

ग्रीन पटाखा पर्यावरण-अनुकूल पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन्हें मुख्य रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) द्वारा विकसित किया गया है. संक्षेप में, ग्रीन पटाखे दिवाली जैसे त्योहारों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त नहीं होते हैं.

CSIR-NEERI ने तीन मुख्य प्रकार के ग्रीन पटाखे किए हैं विकसित

  • SWAS (Safe Water Releaser): ये फटने पर पानी की बारीक बूंदें या वाष्प छोड़ते हैं, जो धूल और गैसों को कम करने में मदद करती है.
  • STAR (Safe Thermite Cracker): इनमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर कम निकलता है.
  • SAFAL (Safe Minimal Aluminium): इसमें एल्युमिनियम की मात्रा काफी कम होती है, जिससे प्रदूषण और शोर कम होता है.

ये भी पढ़ें:

  1. वायु प्रदूषण पर नकेल: द्वारका में पूरी तरह से स्वचालित एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम हुआ चालू, एलजी ने DDA को सराहा
  2. प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन, पायलट प्रोजेक्ट को DGCA से मिली मंजूरी

