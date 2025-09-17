ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने पिता को सौंपी नाबालिग बेटे की कस्टडी, मां के आचरण की आलोचना की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली को एक नाबालिग लड़के की मां ने धोखा दिया है और उसके आचरण की आलोचना करते हुए, जिसके कारण पिता को बच्चे से मिलने का मौका नहीं मिला, निर्देश दिया कि नाबालिग बेटे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी जाए.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 16 सितंबर को यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि दंपती के बीच वैवाहिक कलह का उनके दो बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनमें से एक ब्रिटेन में अपनी मां के साथ रह रहा है. पीठ ने कहा, "यह सिर्फ अहंकार का टकराव नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया एक चिंताजनक मानसिकता को दर्शाता है जो आखिरकार नाबालिग बच्चों के कल्याण की कीमत पर आ सकती है."

पीठ ने कहा कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के फैसले को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जब दंपती की नाबालिग बेटी का बयान लिया गया था, तो पिता के खिलाफ नफरत की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. पीठ ने कहा कि नाबालिग बेटी लंबे समय से मां के साथ रह रही है और पिता भारत में रह रहा है, तो फिर पिता के लिए ऐसी नफरत किस हद तक अच्छी हो सकती है.

पीठ ने कहा कि मां के आचरण को देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नाबालिग बेटे को भारत में छोड़ते समय पिता को सूचित करना उसका प्राथमिक कर्तव्य था, जिसे पूरा नहीं किया गया. पीठ ने कहा कि यह उसका कर्तव्य था कि वह ब्रिटेन के हाईकोर्ट को बताए कि पिता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में नाबालिग बेटा उसके साथ नहीं था, लेकिन इसका खुलासा भी नहीं किया गया. हालांकि यह मामला बाद में आया, यानी पिता द्वारा ब्रिटेन के हाईकोर्ट में अपने बच्चों की वापसी के लिए आवेदन दायर करने और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम मां के इस आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने और उसे अनुचित करार देने के लिए विवश हैं. यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह के आचरण के कारण, पिता को ब्रिटेन के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मास्टर के. (नाबालिग बेटे) से र्चुअल मुलाकात करने से वंचित रखा गया और अंततः संदेह होने पर उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी पड़ी."

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि मां का कभी इरादा नहीं था कि बेटा अपने पिता से मिले और कम से कम अदालती आदेशों का सम्मान करे. पीठ ने कहा, "मां ने भारत और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दिया है, और इसके पीछे के कारण वही बेहतर जानती हैं."

पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी का पूरा भंवर माता-पिता द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को भी घसीटा जा रहा है और इस स्तर पर, "हम मास्टर के (नाबालिग बेटे) के कल्याण को लेकर चिंतित हैं और निश्चित रूप से, हमारे विचार में, ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से मास्टर के (Master K) के हित में नहीं है."

पीठ ने कहा कि वह मां के आचरण और जिस तरह से उसने बेटे को सोनीपत में अपने माता-पिता के पास छोड़ा था, उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से परहेज कर रही है. पीठ ने कहा कि बच्चे को नाना-नानी के पास छोड़ने का तथ्य तभी उजागर हो सकता है जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की कार्यवाही शुरू हो, जिसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा (custody) पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था.

पीठ ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, जहां मां मिस एन (नाबालिग बेटी) के साथ लंदन में रह रही है और मास्टर के, नाना-नानी के साथ रह रहा है, जबकि पिता के पास बच्चे की देखभाल के लिए जीविका के पर्याप्त साधन हैं... मास्टर के के सर्वोत्तम हित का पता लगाना जरूरी है." उन्होंने आगे कहा कि पिता योग्य इंजीनियर हैं, जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है.