सुप्रीम कोर्ट ने पिता को सौंपी नाबालिग बेटे की कस्टडी, मां के आचरण की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंपती के बीच वैवाहिक कलह का उनके दो बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

Supreme Court hands over custody of minor son to father Slams Mother Conduct
सुप्रीम कोर्ट ने पिता को सौंपी नाबालिग बेटे की कस्टडी, मां के आचरण की आलोचना की (ANI)
By Sumit Saxena

Published : September 17, 2025 at 8:42 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली को एक नाबालिग लड़के की मां ने धोखा दिया है और उसके आचरण की आलोचना करते हुए, जिसके कारण पिता को बच्चे से मिलने का मौका नहीं मिला, निर्देश दिया कि नाबालिग बेटे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी जाए.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 16 सितंबर को यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि दंपती के बीच वैवाहिक कलह का उनके दो बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनमें से एक ब्रिटेन में अपनी मां के साथ रह रहा है. पीठ ने कहा, "यह सिर्फ अहंकार का टकराव नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया एक चिंताजनक मानसिकता को दर्शाता है जो आखिरकार नाबालिग बच्चों के कल्याण की कीमत पर आ सकती है."

पीठ ने कहा कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के फैसले को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जब दंपती की नाबालिग बेटी का बयान लिया गया था, तो पिता के खिलाफ नफरत की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. पीठ ने कहा कि नाबालिग बेटी लंबे समय से मां के साथ रह रही है और पिता भारत में रह रहा है, तो फिर पिता के लिए ऐसी नफरत किस हद तक अच्छी हो सकती है.

पीठ ने कहा कि मां के आचरण को देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नाबालिग बेटे को भारत में छोड़ते समय पिता को सूचित करना उसका प्राथमिक कर्तव्य था, जिसे पूरा नहीं किया गया. पीठ ने कहा कि यह उसका कर्तव्य था कि वह ब्रिटेन के हाईकोर्ट को बताए कि पिता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में नाबालिग बेटा उसके साथ नहीं था, लेकिन इसका खुलासा भी नहीं किया गया. हालांकि यह मामला बाद में आया, यानी पिता द्वारा ब्रिटेन के हाईकोर्ट में अपने बच्चों की वापसी के लिए आवेदन दायर करने और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम मां के इस आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने और उसे अनुचित करार देने के लिए विवश हैं. यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह के आचरण के कारण, पिता को ब्रिटेन के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मास्टर के. (नाबालिग बेटे) से र्चुअल मुलाकात करने से वंचित रखा गया और अंततः संदेह होने पर उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करनी पड़ी."

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि मां का कभी इरादा नहीं था कि बेटा अपने पिता से मिले और कम से कम अदालती आदेशों का सम्मान करे. पीठ ने कहा, "मां ने भारत और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दिया है, और इसके पीछे के कारण वही बेहतर जानती हैं."

पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी का पूरा भंवर माता-पिता द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को भी घसीटा जा रहा है और इस स्तर पर, "हम मास्टर के (नाबालिग बेटे) के कल्याण को लेकर चिंतित हैं और निश्चित रूप से, हमारे विचार में, ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से मास्टर के (Master K) के हित में नहीं है."

पीठ ने कहा कि वह मां के आचरण और जिस तरह से उसने बेटे को सोनीपत में अपने माता-पिता के पास छोड़ा था, उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से परहेज कर रही है. पीठ ने कहा कि बच्चे को नाना-नानी के पास छोड़ने का तथ्य तभी उजागर हो सकता है जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की कार्यवाही शुरू हो, जिसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा (custody) पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था.

पीठ ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, जहां मां मिस एन (नाबालिग बेटी) के साथ लंदन में रह रही है और मास्टर के, नाना-नानी के साथ रह रहा है, जबकि पिता के पास बच्चे की देखभाल के लिए जीविका के पर्याप्त साधन हैं... मास्टर के के सर्वोत्तम हित का पता लगाना जरूरी है." उन्होंने आगे कहा कि पिता योग्य इंजीनियर हैं, जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है.

पीठ ने कहा, "हमारे विचार से, मास्टर के का कल्याण तभी होगा जब बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा पिता को दी जाए, जो प्राकृतिक अभिभावक भी है, और यह न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन होगा, जिसमें इस संबंध में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) के प्रावधानों के तहत अभिरक्षा की कार्यवाही शुरू की जाएगी."

पीठ ने कहा कि वह यह कहने के लिए बाध्य है कि वर्तमान मामला माता और पिता के बीच गहरे मतभेद को दर्शाता है, जो भारत में एक साथ रहने और अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के उनके अलग-अलग इरादों से उत्पन्न हुआ है. पीठ ने कहा कि नवंबर 2010 में विवाहित इस जोड़े के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद के कारण उनके दो बच्चों से मिलने-जुलने को लेकर विवाद और बढ़ गया. पीठ ने कहा कि परिस्थितियां उसे इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती हैं कि बच्चों के कल्याण और हितों की सर्वोत्तम सुरक्षा कैसे की जा सकती है.

व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी मई 2021 में उसे बताए बिना या उसकी सहमति लिए बिना दोनों बच्चों के साथ भारत छोड़कर ब्रिटेन चली गई. बाद में, उसे पता चला कि उसका नाबालिग बेटा अपने नाना-नानी के साथ भारत में है. इसके बाद उसने अपने बच्चों की कथित अवैध कस्टडी का मुद्दा उठाते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला ने लंदन की एक फैमिली कोर्ट से तलाक प्राप्त किया था, जबकि पुरुष ने जींद की एक फैमिली कोर्ट से तलाक हासिल किया था.

पीठ ने कहा, "दोनों पक्ष तलाक की मांग करते हुए, अलग-अलग न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और उन्हें चुनौती देते रहते हैं, जबकि वे कानूनी रूप से ऐसा करने के हकदार हैं. मध्यस्थता के प्रयास विफल रहे हैं." पीठ ने कहा कि लड़के की अंतरिम अभिरक्षा उसके पिता को सौंपना उच्च न्यायालय का उचित निर्णय था. पीठ ने निर्देश दिया कि लड़के की कस्टडी 30 सितंबर तक उस व्यक्ति को सौंप दी जाए.

पीठ ने कहा, "मास्टर के की कस्टडी सौंपने के बाद, पिता या माता, जैसा भी मामला हो, एक महीने की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही दायर करेंगे."

पीठ ने निर्देश दिया कि लड़के की मां या भाई-बहन को हर शनिवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक उससे ऑडियो या वीडियो पर बात करने का अधिकार होगा. पीठ ने कहा, "मां के भारत आने पर, उसे प्रत्येक रविवार को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों पक्षों द्वारा तय किए गए आपसी सहमति वाले स्थान पर मिलने का अतिरिक्त अधिकार होगा."

पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पिता अपने बेटे को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा.

