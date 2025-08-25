नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का फैसला किया है. चुनाव आयोग ने उन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के संबंध में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए दो FIR दर्ज की हैं.

इस मामले में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी ने सु्प्रीम कोर्ट में कुमार का प्रतिनिधित्व किया. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चुनाव विशेषज्ञ द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई हैं.

'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी'

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, "नोटिस जारी करें. इस बीच, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी." कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता द्वारा माफी मांगे जाने के बाद कई मीडिया संस्थानों ने उनसे घटना पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था.

गलती को किया स्वीकार

याचिकाकर्ता ने अनजाने में हुई गलती को स्वीकार करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कई पत्रकारों से संपर्क किया, जिन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा और बार-बार स्पष्ट किया कि गलत आंकड़े केवल एक तकनीकी गलती का परिणाम थे और उनका जनता के बीच कोई भी गलत जानकारी फैलाने का इरादा नहीं था.

माफी मांगने के बावजूद FIR

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी गलती को सुधारने और माफी मांगने के सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, भारत के चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने उसके खिलाफ नागपुर और नासिक में 20 अगस्त 2025 को दो एफआईआर दर्ज कीं.

याचिका में कहा गया है कि राज्य द्वारा एफआईआर दर्ज करने में अचानक और अनुपातहीन कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है क्योंकि उनमें लगाए गए आरोप निराधार हैं और कथित अपराध याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते.

विवेक इस्तेमाल किए बिना FIR

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता का कहना है कि एफआईआर में उल्लिखित अपराध सिद्ध नहीं होते. उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि जालसाजी के अपराध में जाली दस्तावेज का इस्तेमाल शामिल है. बिना स्वीकार किए, यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता पर गलत विश्लेषण या जानकारी वाला एक ट्वीट पब्लिश करने का आरोप लगाया जा सकता है. संबंधित पुलिस स्टेशन ने ऐसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने में पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया है."

याचिका में तर्क दिया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं और एक शिक्षाविद को अनजाने में हुई गलती के लिए परेशान करने का प्रयास हैं.

बता दें कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) में लोकनीति के सह-निदेशक कुमार ने महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सु्प्रीम कोर्ट का रुख किया. इन एफआईआर में उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र की मतदाता सूची से संबंधित गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला