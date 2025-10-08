सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का मामला, झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत
सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर निर्णय लेने को कहा है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है. अदालत ने बुधवार को झारखंड सरकार को स्पष्ट कर दिया कि उसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) घोषित करने के संबंध में सात दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. पीठ ने कहा कि, यह धारणा बनाना अनुचित नहीं था कि राज्य अदालत को धोखा दे रहा है. इसलिए बेंच ने मुख्य सचिव को (आज) अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया."
17 सितंबर, 2025 को, अपने आदेशों का पालन न करने से नाराज होकर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया था कि राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया है.
आज हुई सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि कम से कम 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने में राज्य के लिए कोई बाधा नहीं होगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी अधिकारी को जेल भेजने के लिए उत्सुक नहीं है.
झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बेंच से राज्य सरकार को हलफनामा देने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि, यदि यह (क्षेत्र) चिन्हित हो चुका है, तो वे इसे क्यों बदलेंगे. यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और सासंगदाबुरु वन क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव से संबंधित है.
17 सितंबर के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया था कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखती है.
आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि उसे स्पष्ट रूप से आभास दिया गया था कि राज्य सरकार 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का इरादा रखती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2025 में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए और इस कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित अभयारण्य की सीमा की व्यापक समीक्षा और निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया था.
अगले बुधवार को मामले की अगली सुनवाई निर्धारित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर उसके समक्ष एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी कि उक्त क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा. बेंच ने कहा कि यदि राज्य वन्यजीव अभयारण्य में कोई अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव रखता है, तो उसका हमेशा स्वागत है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 14 खदानों के क्षेत्र को इससे बाहर रखने पर विचार करने का आग्रह किया.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वन अधिकारियों ने कहा है कि 126 कम्पार्टमेंट में कोई खनन गतिविधि नहीं चल रही है. बेंच को सूचित किया गया कि संलग्न क्षेत्र एक किलोमीटर के भीतर है, और यदि अभयारण्य अधिसूचना जारी होती है, तो कानून के अनुसार इन खदानों को बंद करना होगा.
बेंच ने कहा कि यह दलील दी गई थी कि इन खदानों से निकलने वाले स्टील का इस्तेमाल राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है और अदालत ऐसी खदानों के हितों की रक्षा कर सकती है. बेंच ने कहा कि यह आशंका सही नहीं लगती और वन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र वाले 126 खंडों में कोई खनन गतिविधि नहीं की जा रही है.
