सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का मामला, झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से सारंडा वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है. अदालत ने बुधवार को झारखंड सरकार को स्पष्ट कर दिया कि उसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) घोषित करने के संबंध में सात दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. पीठ ने कहा कि, यह धारणा बनाना अनुचित नहीं था कि राज्य अदालत को धोखा दे रहा है. इसलिए बेंच ने मुख्य सचिव को (आज) अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया."

17 सितंबर, 2025 को, अपने आदेशों का पालन न करने से नाराज होकर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया था कि राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया है.

आज हुई सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि कम से कम 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने में राज्य के लिए कोई बाधा नहीं होगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी अधिकारी को जेल भेजने के लिए उत्सुक नहीं है.

झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बेंच से राज्य सरकार को हलफनामा देने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि, यदि यह (क्षेत्र) चिन्हित हो चुका है, तो वे इसे क्यों बदलेंगे. यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और सासंगदाबुरु वन क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव से संबंधित है.

17 सितंबर के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया था कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखती है.

आज सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि उसे स्पष्ट रूप से आभास दिया गया था कि राज्य सरकार 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का इरादा रखती है.