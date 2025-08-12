नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित एक रिपोर्ट के संबंध में असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था.

पीठ फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और वरदराजन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजद्रोह कानून के दंडात्मक प्रावधान, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 की वैधता को चुनौती दी गई थी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि नया प्रावधान अस्पष्ट और व्यापक है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे मीडिया के रिपोर्टिंग के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है. इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि दंडात्मक कानून के किसी भी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और पूछा, क्या दुरुपयोग की संभावना किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का आधार बन सकती है?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मीडियाकर्मियों को एक अलग वर्ग नहीं माना जा सकता. पीठ ने कहा कि किसी न्यूज आउटलेट द्वारा पब्लिश आर्टिकल से संबंधित अपराध के संबंध में हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं हो सकती है. पीठ ने स्पष्ट किया कि ये ऐसे मामले हैं जिनमें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है.

पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने वाला प्रावधान स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट है. याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पष्टता को किसी प्रावधान को रद्द करने के आधार के रूप में मान्यता दी गई है.

पीठ ने पूछा कि क्या राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को परिभाषित किया गया है. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "यह कैसे सांख्यिकीय रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कृत्य क्या होगा, जबकि कोई यह तर्क दे सकता है कि राजनीतिक असहमति संप्रभुता को खतरे में नहीं डाल सकती. संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य को परिभाषित करने के लिए विधायिका को आमंत्रित करना एक बड़ा खतरा है."

याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि एफआईआर प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक प्रयास है. सुनवाई के बाद पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले को रिटायर मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे की एक अन्य याचिका के साथ लिंक कर दिया, जिसमें बीएनएस की धारा 152 की वैधता को चुनौती दी गई थी.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी की धारा 124-ए का उत्तराधिकारी प्रावधान) की धारा 152 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी.

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ ने जुलाई, 2022 में केंद्र और राज्यों को ऐसे अपराध में आगे कोई एफआईआर दर्ज न करने का निर्देश देते हुए आईपीसी के राजद्रोह प्रावधान पर रोक लगा दी थी.

