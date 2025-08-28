नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार अभिसार शर्मा को असम में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR के सिलसिले में चार हफ्तों के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की. यह एफआईआर कथित तौर पर राज्य की नीतियों की आलोचना करने वाले एक वीडियो पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थी.

इस मामले में जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने सुनवाई की. पीठ ने शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया. सिब्बल ने अपने मुवक्किल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का पुरजोर विरोध किया और पूछा कि उन्होंने क्या किया है?

पीठ ने शर्मा से कहा कि वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुवाहाटी होई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं. पीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसी तरह के एक मामले (द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन) में हस्तक्षेप कर चुकी है. हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और शर्मा को अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट का रुख करने को कहा.

सिब्बल ने ज़ोर देकर कहा कि मामले को हाई कोर्ट में भेजना उचित नहीं होगा और इसमें कुछ एकरूपता होनी चाहिए.पीठ ने शर्मा को हाई कोर्ट में जाने के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है.

अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एफआईआर एक निजी व्यक्ति द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के खिलाफ की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने 3000 बीघा आदिवासी भूमि को एक निजी संस्था को आवंटित करने की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया था और आदिवासी भूमि अधिकारों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही को प्रभावित करने वाले सरकारी फैसलों को उजागर किया था.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किया गया वीडियो हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस तरह के आवंटन के संबंध में हुई एक कार्यवाही से लिया गया है और उसके बाद सत्ताधारी सरकार की गंभीर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभाजनकारी राजनीति करने के लिए आलोचना की गई है.

याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता के बयान मनगढ़ंत नहीं हैं, बल्कि फैक्ट पर आधारित हैं, जिनका सत्यापन असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों के वीडियो क्लिप से होता है. इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी नीतियों, कार्यप्रणाली या राजनीतिक रणनीतियों की आलोचना धारा 152 बीएनएस के तहत अपराध नहीं है.

याचिका में कहा गया है, "लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की जांच और आलोचना के लिए खुले रहते हैं. याचिकाकर्ता ने किसी भी बिंदु पर हिंसा, विद्रोह या सार्वजनिक अव्यवस्था का आह्वान नहीं किया है. बयान केवल विभाजनकारी बयानबाजी पर सवाल उठाने और शासन की विफलताओं को उजागर करने तक ही सीमित हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है."

"राम राज्य" का मजाक उड़ाने के आरोपों पर याचिका में कहा गया है, "'राम राज्य' का राजनीतिक संदर्भ में घोषित आदर्शों और वास्तविक शासन के बीच के अंतर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. राजनीतिक आदर्श और नारे, एक बार पार्टियों द्वारा अपनाए जाने के बाद वैध बहस का विषय बन जाते हैं. उनके कार्यान्वयन की आलोचना को धर्म या राष्ट्रीय एकता को बदनाम करने के रूप में नहीं समझा जा सकता."

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के उन भाषणों का विशेष रूप से हवाला दिया है, जिनमें सांप्रदायिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया था और ये याचिकाकर्ता की मनगढ़ंत बातें नहीं थीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राजनीतिक भाषणों का दस्तावेजीकरण था.

राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के आरोपों पर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत की एकता को दर्शाती है और किसी भी तरह से किसी मुख्यमंत्री की नीतियों और राजनीति की आलोचना को भारत की एकता पर हमला नहीं माना जा सकता.

बता दें कि शर्मा के खिलाफ एक निजी शिकायत के आधार पर गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि शर्मा द्वारा 8 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो से सांप्रदायिक तनाव और राज्य के अधिकारियों के बीच अविश्वास पैदा हो रहा है. शर्मा पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 152 और 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है.

