जम्मू-कश्मीर को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा चार हफ्ते में जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया.

J-K statehood
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : October 10, 2025 at 2:27 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और एक निर्वाचित सरकार बनी.

मेहता ने कहा कि, पिछले छह सालों में जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त प्रगति हुई है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में पहलगाम हमले सहित कुछ घटनाएं हुई हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी घटनाओं पर विचार करना होगा.

बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस मामले पर परामर्श कर रहे हैं. मेहता ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए और समय मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख किया गया है कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा. यह भी कहा गया कि, जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने उपराज्यपाल द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले को केंद्र के समक्ष उठाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है.

पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जिनमें जम्मू-कश्मीर को शीघ्रतम राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन को लागू करने का आग्रह किया गया था. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज एक वचन का हवाला दिया, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म करने को बरकरार रखा गया था.

मेहता ने कहा, "यह एक अनोखी समस्या है और इसमें व्यापक चिंताएँ शामिल हैं। बेशक, यह एक गंभीर प्रतिबद्धता थी, लेकिन कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है." मेहता ने बेंच के समक्ष दलील दी कि कुछ लोग एक अनोखा कहानी फैला रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश की एक भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी.

आवेदन में कहा गया है, "राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की क्षमता में गंभीर कमी आएगी, जिससे संघवाद की अवधारणा का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है."

याचिका में तर्क दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा, अशांति या सुरक्षा संबंधी चिंता की कोई घटना सामने नहीं आई.

