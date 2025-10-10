ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा चार हफ्ते में जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और एक निर्वाचित सरकार बनी.

मेहता ने कहा कि, पिछले छह सालों में जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त प्रगति हुई है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में पहलगाम हमले सहित कुछ घटनाएं हुई हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सभी घटनाओं पर विचार करना होगा.

बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस मामले पर परामर्श कर रहे हैं. मेहता ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए और समय मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख किया गया है कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा. यह भी कहा गया कि, जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने उपराज्यपाल द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले को केंद्र के समक्ष उठाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है.

पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जिनमें जम्मू-कश्मीर को शीघ्रतम राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन को लागू करने का आग्रह किया गया था. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज एक वचन का हवाला दिया, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म करने को बरकरार रखा गया था.