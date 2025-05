ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए न्यायाधीश, कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की मुहर - SC TO GET THREE NEW JUDGES

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिससे न्यायपालिका की शक्ति बढ़ेगी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है. ये नियुक्तियां न्यायमूर्ति एनवी अंजारीया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को इन तीन नामों की सिफारिश की थी. कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारीया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एएस चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एनवी अंजारीया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है. भरे गए पद: ये नियुक्तियां भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की तीन मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए की गई हैं. नए न्यायाधीशों का संक्षिप्त परिचय

न्यायमूर्ति एनवी अंजारीया: न्यायमूर्ति एनवी अंजारीया ने अगस्त 1988 में वरिष्ठ अधिवक्ता एस. एन. शेलाट के तहत गुजरात उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करना शुरू किया. उन्होंने संवैधानिक, नागरिक, श्रम और सेवा मामलों का प्रबंधन किया और विभिन्न राज्य निकायों के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया. उन्हें 21 नवंबर, 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 6 सितंबर, 2013 को वे एक स्थायी न्यायाधीश बन गए. उन्होंने 25 फरवरी, 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई: न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को 8 जुलाई, 1989 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, सेवा और चुनाव मामलों सहित कई प्रकार के मामलों को संभाला. उन्होंने केंद्र सरकार के स्थायी वकील (2000-2004) के रूप में कार्य किया और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व किया. न्यायमूर्ति बिश्नोई को 8 जनवरी, 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 7 जनवरी, 2015 को वे एक स्थायी न्यायाधीश बन गए. उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और उन्होंने 5 फरवरी, 2024 को शपथ ली थी. न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर: न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर ने 21 जुलाई, 1988 को एक वकील के रूप में नामांकन किया और मुंबई में वरिष्ठ अधिवक्ता बी. एन. नाइक के कक्ष में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की. 1992 में, उन्होंने नागपुर में अपना अभ्यास स्थानांतरित कर दिया, जहां वे विभिन्न अदालतों में उपस्थित हुए और विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों की वकालत की. उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.