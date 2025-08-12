नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद कैदियों पर असंतोष व्यक्त किया. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि अगर कोई दोषी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए. यह मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आया.

सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई का आदेश देते हुए यह निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली थी और उसे सजा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए था. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 9 मार्च, 2025 के बाद यादव को और अधिक कारावास में नहीं रखा जा सकता.

पीठ ने कहा, "दरअसल, 10 मार्च, 2025 को अपीलकर्ता को रिहा कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी सजा पूरी कर ली थी." सुखदेव यादव ने नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने उसे तीन सप्ताह के लिए फर्लो पर रिहा करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने यादव को तीन महीने की छुट्टी दी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यादव ने बिना किसी छूट के 20 साल तक लगातार कारावास की सज़ा काटी है. फर्लो जेल से अस्थायी रिहाई है, न कि पूरी सजा का निलंबन या छूट. यह आमतौर पर लंबी अवधि के कैदियों को दी जाती है, जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो.

पीठ ने कहा कि उसकी रजिस्ट्री को आदेश की प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को भेजनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई आरोपी या दोषी सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में रहा है. यदि ऐसा है, तो ऐसे दोषियों को रिहा करने के निर्देश जारी करें, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं.

इसी प्रकार की एक प्रति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजी जाएगी, ताकि उसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों के सभी सदस्य सचिवों को भेजा जा सके, ताकि निर्णय के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को सूचित किया जा सके.

क्या है मामला, जिसमें सजा काट रहाः

अक्टूबर 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को कटारा के सनसनीखेज अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी. सह-दोषी सुखदेव यादव को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

आरोपियों ने 16 और 17 फरवरी, 2002 की मध्य रात्रि को एक विवाह समारोह से कटारा का अपहरण कर लिया था. फिर विकास की बहन भारती यादव, जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ डी.पी. यादव की बेटी है, के साथ उसके कथित प्रेम संबंध के कारण उसकी हत्या कर दी थी.

