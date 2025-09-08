ETV Bharat / bharat

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वीसी नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति (वीसी) के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा गया था. न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने याचिका दायर की थी.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया. सिब्बल ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए दलील दी कि तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो उस कार्यकारी परिषद की बैठक का हिस्सा थे जिसने पैनल के लिए नाम चुना था. उनकी अध्यक्षता और भागीदारी अनुचित मानी गई. सिब्बल ने कहा कि यह उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है. गुलरेज, प्रोफेसर नईमा खातून के पति हैं.

सिब्बल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी की थी कि गुलरेज का इस प्रक्रिया में भाग नही लेना चाहिए था. सिब्बल ने कहा कि इस प्रक्रिया की अध्यक्षता और इसमें भागीदारी अनुचित है. "अगर इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो फिर किस मामले में नोटिस जारी किया जाएगा, मुझे नहीं पता... यह आपके सामने है."

सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल प्रक्रिया पर हैं और वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसे नियुक्त किया जाए और किसे नहीं. सिब्बल ने कहा, "कृपया ऐसा न करें. यह पिछले 70 सालों से चले आ रहे पूरे कानून को दरकिनार कर रहा है." हालांकि, पीठ ने सिब्बल को स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में उनकी दलीलों पर विचार करने को तैयार नहीं हैं. न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, "हम कुछ नहीं कर रहे हैं."

18 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि जब पत्नी का नाम विचाराधीन है तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है. यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था. पीठ ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया था.