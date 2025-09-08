अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वीसी नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने याचिका दायर की थी. कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश की.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति (वीसी) के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा गया था. न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने याचिका दायर की थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया. सिब्बल ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए दलील दी कि तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो उस कार्यकारी परिषद की बैठक का हिस्सा थे जिसने पैनल के लिए नाम चुना था. उनकी अध्यक्षता और भागीदारी अनुचित मानी गई. सिब्बल ने कहा कि यह उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है. गुलरेज, प्रोफेसर नईमा खातून के पति हैं.
सिब्बल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी की थी कि गुलरेज का इस प्रक्रिया में भाग नही लेना चाहिए था. सिब्बल ने कहा कि इस प्रक्रिया की अध्यक्षता और इसमें भागीदारी अनुचित है. "अगर इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो फिर किस मामले में नोटिस जारी किया जाएगा, मुझे नहीं पता... यह आपके सामने है."
सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल प्रक्रिया पर हैं और वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसे नियुक्त किया जाए और किसे नहीं. सिब्बल ने कहा, "कृपया ऐसा न करें. यह पिछले 70 सालों से चले आ रहे पूरे कानून को दरकिनार कर रहा है." हालांकि, पीठ ने सिब्बल को स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में उनकी दलीलों पर विचार करने को तैयार नहीं हैं. न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, "हम कुछ नहीं कर रहे हैं."
18 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि जब पत्नी का नाम विचाराधीन है तो पति की भागीदारी संदेह पैदा करती है. यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था. पीठ ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति पर मौखिक रूप से सवाल उठाया था.
पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि पूर्व कुलपति को उस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था, जब उनकी पत्नी के नाम पर विचार किया जा रहा था. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि बेहतर होता कि कुलपति कार्यवाही से बाहर चले जाते और अगले वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने खातून की नियुक्ति की ऐतिहासिक प्रकृति पर ज़ोर दिया था. भाटी ने तर्क दिया कि यह आंशिक रूप से चयन और आंशिक रूप से चुनाव है. कहा, "उच्च न्यायालय भले ही हमारे चुनाव संबंधी तर्क से सहमत न हो, लेकिन उसने उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा है." भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रोवोस्ट जैसी संबंधित नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी थी.
न्यायमूर्ति चंद्रन ने इसी तरह की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपनी पिछली भूमिका का हवाला देते हुए मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की थी. न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा, "जब मैंने फैजान मुस्तफा का चयन किया था, तब मैं सीएनएलयू (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम) का कुलाधिपति था. इसलिए मैं खुद को सुनवाई से अलग कर सकता हूं."
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जस्टिस चंद्रन पर पूरा भरोसा है और उन्हें सुनवाई से अलग होने की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस चंद्रन के सुनवाई से अलग होने के बाद, मामला आज जस्टिस माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.
