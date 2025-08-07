नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी थी. इस रिपोर्ट में उन्हें नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी पाया गया था.

कोर्ट ने कहा - आचरण से भरोसा नहीं पैदा होता

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा नहीं है जिससे न्यायपालिका और जनता का विश्वास बना रह सके. इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है.

कपिल सिब्बल की दलीलों पर आधारित संवैधानिक प्रश्न

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो वर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, की दलीलों के आधार पर अदालत ने छह प्रमुख संवैधानिक प्रश्न तय किए. इन प्रश्नों में यह शामिल था कि क्या जांच प्रक्रिया वैधानिक रूप से मान्य है, क्या यह रिपोर्ट किसी न्यायाधीश के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और क्या रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवालों के उत्तर नकारात्मक दिए.

जांच प्रक्रिया को बताया वैधानिक और निष्पक्ष

कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के अनुरूप थी और इसमें कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई. समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार करना, वीडियो फुटेज और तस्वीरों की समीक्षा करना, और उसे संबंधित संवैधानिक अधिकारियों को भेजना नियमों के अनुसार था.

'सुनवाई का अवसर नहीं मिला' – यह बाध्यता नहीं

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया की कोई अनिवार्यता नहीं थी. मुख्य न्यायाधीश यदि अवसर देना चाहते, तो यह एक अतिरिक्त सुविधा मानी जाती, न कि कोई कानूनी अधिकार.

पीठ ने रिट याचिका को पूरी तरह खारिज किया

सभी तथ्यों और प्रक्रियाओं का आकलन करने के बाद, पीठ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की रिट याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यदि मुख्य न्यायाधीश ने उसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा, तो वह संवैधानिक रूप से उचित है.

यह भी पढ़ें- 'आपका आचरण विश्वास पैदा नहीं करता...', कैश विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से कहा