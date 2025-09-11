ETV Bharat / bharat

अकोला दंगों पर हिंदू और मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT गठित करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए राज्य सरकार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन करने का आदेश दिया है. इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अफसर शामिल होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 2023 अकोला दंगों की जांच पर कहा कि, पुलिस वर्दी पहनने के बाद अफसरों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के अनुसार काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से इस मामले में ऐसा नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया. जांच दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गठित विशेष जांच दल 13 मई, 2023 को अकोला में दंगों के दौरान एक मुस्लिम युवक द्वारा उस पर किए गए हमले और एक ऑटो चालक की हत्या से संबंधित आरोपों की जांच करेगा.

जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि जब अपीलकर्ता मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ ने दावा किया कि वह चार हमलावरों में से एक को पहचान सकता है, तो उस दावे के संबंध में मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डेटा रिकॉर्ड आदि के माध्यम से प्रासंगिक समय पर पहचाने गए व्यक्ति के स्थान का पता लगाकर विस्तृत जांच की आवश्यकता है.

बेंच ने कहा कि यदि वास्तव में मृतक की हत्या इस धारणा के तहत की गई थी कि वह मुस्लिम समुदाय से था और हमलावर उस समुदाय के नहीं थे, तो यह एक ऐसा तथ्य है जिसका पता पूरी तरह से और उचित जांच के बाद लगाया जाना चाहिए.

अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसने एक ऑटो चालक, विलास महादेवराव गायकवाड़ पर हुए हमले को देखा था. जिसकी बाद में कथित तौर पर मुस्लिम होने की गलत पहचान के तहत मौत हो गई थी. अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसके साथ भी मारपीट की गई थी. हालांकि, अस्पताल में उसका बयान दर्ज करने और बाद में शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया. अपीलकर्ता ने कहा कि घटना के कुछ दिनों बाद उसे शिवसेना के फ्लेक्स बोर्ड में चार हमलावरों में से एक की तस्वीर मिली थी.