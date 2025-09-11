अकोला दंगों पर हिंदू और मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT गठित करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
अकोला दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए राज्य सरकार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठन करने का आदेश दिया है. इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अफसर शामिल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 2023 अकोला दंगों की जांच पर कहा कि, पुलिस वर्दी पहनने के बाद अफसरों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के अनुसार काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से इस मामले में ऐसा नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया. जांच दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गठित विशेष जांच दल 13 मई, 2023 को अकोला में दंगों के दौरान एक मुस्लिम युवक द्वारा उस पर किए गए हमले और एक ऑटो चालक की हत्या से संबंधित आरोपों की जांच करेगा.
जस्टिस संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि जब अपीलकर्ता मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ ने दावा किया कि वह चार हमलावरों में से एक को पहचान सकता है, तो उस दावे के संबंध में मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डेटा रिकॉर्ड आदि के माध्यम से प्रासंगिक समय पर पहचाने गए व्यक्ति के स्थान का पता लगाकर विस्तृत जांच की आवश्यकता है.
बेंच ने कहा कि यदि वास्तव में मृतक की हत्या इस धारणा के तहत की गई थी कि वह मुस्लिम समुदाय से था और हमलावर उस समुदाय के नहीं थे, तो यह एक ऐसा तथ्य है जिसका पता पूरी तरह से और उचित जांच के बाद लगाया जाना चाहिए.
अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसने एक ऑटो चालक, विलास महादेवराव गायकवाड़ पर हुए हमले को देखा था. जिसकी बाद में कथित तौर पर मुस्लिम होने की गलत पहचान के तहत मौत हो गई थी. अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसके साथ भी मारपीट की गई थी. हालांकि, अस्पताल में उसका बयान दर्ज करने और बाद में शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया. अपीलकर्ता ने कहा कि घटना के कुछ दिनों बाद उसे शिवसेना के फ्लेक्स बोर्ड में चार हमलावरों में से एक की तस्वीर मिली थी.
बेंच ने कहा कि, चाहे जो भी कारण रहा हो, पुलिस अधिकारियों ने अपीलकर्ता से जुड़े मेडिको-लीगल मामले पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि उन्हें 14 मई, 2023 को सुबह 2.15 बजे ही, यानी अपीलकर्ता के आइकॉन अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद, इसकी जानकारी मिल गई थी. बेंच ने कहा कि, मामले में न तो अकोला के ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और न ही अकोला के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, कानून के रक्षक होने के नाते उनसे की गई त्वरित और उचित कार्रवाई की उम्मीद पर खरे उतरे.
बेंच ने कहा कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की निष्क्रियता, अपीलकर्ता से जुड़े मेडिको-लीगल मामले और उसके अस्पताल में भर्ती होने के बारे में अवगत होने के बावजूद, और जल्द से जल्द उसका बयान दर्ज करने और उस संबंध में एफआईआर दर्ज करने में विफलता, स्पष्ट रूप से उसकी ओर से कर्तव्य के प्रति पूर्ण लापरवाही को दर्शाती है. चाहे वह जानबूझकर हो या पूरी तरह से लापरवाही के कारण हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इन परिस्थितियों में उनका मानना है कि यह महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश देने का उपयुक्त मामला है. जांच टीम अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी. साथ ही 13 मई 2023 को उस (अपीलकर्ता) पर हुए हमले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करेगी और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के सचिव को सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कर्तव्यहीनता के लिए कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार, उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया. साथ गठित की जाने वाली विशेष जांच दल की जांच रिपोर्ट आज से तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के विरुद्ध एक याचिका पर आया, जिसने अपीलकर्ता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
