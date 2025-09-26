ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ एनकाउंटर, नक्सल कमांडर रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

अबूझमाड़ कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए नक्सल कमांडर कथा (कट्टा) रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में कथित अबूझमाड़ फर्जी मुठभेड़ पर सुनवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 3:52 PM IST

सुमित सक्सेना की रिपोर्ट

नई दिल्ली : 22 सितंबर 2025 को नारायणपुर और महाराष्ट्र के अबूझमाड़ फॉरेस्ट में बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में दो बड़े नक्सल कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी की मौत हुई. इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर कथा (कट्टा) रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता ने वकील सत्य मित्रा ने SC में याचिका दायर की थी: यह केस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने इस पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कहा कि फर्जी मुठभेड़ और यातना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक शव को दफनाया या दफ़नाया नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले तक अंतिम संस्कार पर रोक: पीठ ने निर्देश दिया कि "जब तक उच्च न्यायालय याचिका पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक शव का दफ़नाया/दफ़नाया नहीं जाएगा. पीठ ने उच्च न्यायालय से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद दोबारा खुलने पर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि वह सभी दलीलों को खुला छोड़ रही है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रही है.

याचिकाकर्ता ने फर्जी मुठभेड़ के लगाए आरोप: याचिकाकर्ता राजा चंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि उनके पिता को कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है.

क्या है राज्य सरकार का पक्ष ?: इस पूरे केस में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मुठभेड़ में दो लोग मारे गए थे. मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता पर सात राज्यों द्वारा 7 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया था. पीठ को बताया गया कि इसी मुठभेड़ में मारे गए एक माओवादी का शव उसके परिवार को दे दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के पिता का शव अस्पताल में था.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा ?: राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उसी मुठभेड़ में मारे गए एक माओवादी का शव उसके परिवार को दे दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के पिता का शव अस्पताल में था. दोनों नक्सल कमांडर के शव का पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत किया गया था. पुलिस पर किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता.

कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच कराई जाए: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच कराने की मांग की गई है. इसमें एक स्वतंत्र एजेंसी, अधिमानतः सीबीआई द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल न हों, और नए सिरे से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मामले को तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया जा सका क्योंकि उच्च न्यायालय अवकाश पर था और इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. पीठ ने इन निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया.

पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक उच्च न्यायालय फर्जी मुठभेड़ और यातना का आरोप लगाने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक शव को न तो दफनाया जाए और न ही जलाया जाए। पीठ ने उच्च न्यायालय से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद मामले की दोबारा सुनवाई करने को कहा.

कौन हैं याचिकाकर्ता ?: इस केस में याचिकाकर्ता राजा चंद्रा हैं. वो हैदराबाद स्थित नालसार लॉ यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया है कि उनके पिता के शव को सरकारी मुर्दाघर में सुरक्षित रखा जाए. इसके अलावा उन्होंने याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि इस केस की जांच सीबीआई या छत्तीसगढ़ के बाहर के अधिकारियों से कराई जाए.

कब हुआ था एनकाउंटर?: 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस एनकाउंटर में नक्सल संगठन के टॉप नक्सल कमांडर कथा (कट्टा) रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए थे. नक्सली का परिवार इसे कथित फर्जी मुठभेड़ बता रहा है.

Naxal Commander Katha Ramchandra Reddy
नक्सल कमांडर कथा रामचंद्र रेड्डी से जुड़ी जानकारी (ETV BHARAT)

नक्सल कमांडर कट्टा (कथा) रामचंद्र रेड्डी की जानकारी

  • राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी, उम्र 63 साल, तेलंगाना निवासी
  • केंद्रीय समिति एवं सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सदस्य
  • दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव
  • 27 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था
  • महराबेड़ा नक्सल अटैक: 27 जवान हुए थे शहीद
  • बुकिनतोर नक्सल अटैक: 4 जवान हुए थे शहीद
  • जोनागुडेम नक्सल हमला: 22 जवान हुए थे शहीद
  • टेकलगुडा नक्सली हमला: 22 जवान हुए थे शहीद
Timeline of Abujhmad Naxal encounter
अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर की टाइमलाइन (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी

  • 22 सितंबर 2025 को अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़
  • नारायणपुर और महाराष्ट्र की सीमा पर चला एनकाउंटर
  • मुठभेड़ में डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान रहे शामिल
  • मुठभेड़ में दो नक्सल कमांडर मारे गए
  • नक्सल कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारा गया
  • नक्सली कादरी सत्यनारायण रेड्डी भी इस एनकाउंटर में मारा गया
  • 23 सितंबर को बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
  • दोनों पर कुल मिलाकार 3 करोड़ 60 लाख रुपये का था इनाम

