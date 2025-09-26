ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ एनकाउंटर, नक्सल कमांडर रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

सुमित सक्सेना की रिपोर्ट

नई दिल्ली : 22 सितंबर 2025 को नारायणपुर और महाराष्ट्र के अबूझमाड़ फॉरेस्ट में बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में दो बड़े नक्सल कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी की मौत हुई. इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर कथा (कट्टा) रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता ने वकील सत्य मित्रा ने SC में याचिका दायर की थी: यह केस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने इस पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कहा कि फर्जी मुठभेड़ और यातना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक शव को दफनाया या दफ़नाया नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले तक अंतिम संस्कार पर रोक: पीठ ने निर्देश दिया कि "जब तक उच्च न्यायालय याचिका पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक शव का दफ़नाया/दफ़नाया नहीं जाएगा. पीठ ने उच्च न्यायालय से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद दोबारा खुलने पर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि वह सभी दलीलों को खुला छोड़ रही है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रही है.

याचिकाकर्ता ने फर्जी मुठभेड़ के लगाए आरोप: याचिकाकर्ता राजा चंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि उनके पिता को कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है.

क्या है राज्य सरकार का पक्ष ?: इस पूरे केस में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मुठभेड़ में दो लोग मारे गए थे. मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता पर सात राज्यों द्वारा 7 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया था. पीठ को बताया गया कि इसी मुठभेड़ में मारे गए एक माओवादी का शव उसके परिवार को दे दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के पिता का शव अस्पताल में था.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा ?: राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उसी मुठभेड़ में मारे गए एक माओवादी का शव उसके परिवार को दे दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के पिता का शव अस्पताल में था. दोनों नक्सल कमांडर के शव का पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत किया गया था. पुलिस पर किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता.