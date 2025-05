ETV Bharat / bharat

'शराब पीकर इंसान बन जाता है जानवर', बेटी के साथ यौन उत्पीड़न, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर की याचिका खारिज की - SUPREME COURT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक हृदय रोग विशेषज्ञ के खिलाफ कुछ कठोर टिप्पणियां कीं, जिसने अपनी सात साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के लिए सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था. कोर्ट ने कहा कि वह किसी तरह की राहत का हकदार नहीं है. जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हृदय रोग विशेषज्ञ की याचिका को खारिज करने का फैसला किया और याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत उसे कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है और बताया कि एक ट्रायल कोर्ट ने पहले ही डॉक्टर को दोषी ठहराया है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "देखिए उसने बच्चे के साथ किस तरह की हरकतें की हैं. आप किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं. बच्चे ने आपके मुवक्किल के खिलाफ बयान दिए हैं. वह एक विकृत व्यक्ति है, किसी भी राहत का हकदार नहीं है. वे नशे में था." 'बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते'

डॉक्टर के वकील ने दलील दी कि बेटी की गवाही को मनगढ़ंत बताया गया है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते. वह पिता के खिलाफ गवाही क्यों देगी. वह एक छोटी बच्ची है, जिसने जिरह का सामना किया है." पीठ ने आगे कहा, "शराब पीने के बाद आदमी जानवर बन जाता है. हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम सबसे उदार पीठ हैं. अगर हम जमानत नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे कारण हैं..."

डॉक्टर के वकील ने दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और दोषी के खिलाफ अपील पर जल्द ही सुनवाई नहीं होगी. पीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि यह सजा के सस्पेंशन का आधार नहीं हो सकता. डॉक्टर ने शराब के नशे में यौन उत्पीड़न किया था. यह महसूस करते हुए कि पीठ कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, वकील ने याचिका वापस ले ली.पीड़िता की मां ने एफआईआर में अपने पति पर अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. मां ने कहा कि वह वाराणसी में रहती है, जबकि उसका पति हल्द्वानी में रहता है, जहां वह नर्सिंग होम चलाता है. बेटी को हल्द्वानी ले गया था डॉक्टर

मार्च 2018 में डॉक्टर अपनी बेटी को अपने साथ हल्द्वानी ले गया और 30 मार्च को अपनी पत्नी को फोन करके उसे वापस ले जाने को कहा. बाद में लड़की ने अपनी मां को बताया कि उसके पिता एक बुरे आदमी हैं और उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया है. यह भी पढ़ें- बैंगलोर पैलेस ग्राउंड: सुप्रीम कोर्ट ने TDR सर्टिफिकेट जारी करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगाई

