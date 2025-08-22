नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को UMEED पोर्टल पर सभी वक्फ, जिनमें वक्फ बाय यूजर्स भी शामिल हैं, के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को चुनौती देने वाली एक अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

छह जून को केंद्र सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग करके एक डिजिटल लिस्ट तैयार करने के लिए यूनिफाइड वक्फ मैवनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट 1995 (UMEED) सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया था.

एक वकील ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया. वकील ने पीठ के सामने तर्क दिया कि पोर्टल में वक्फ बाय यूजर सहित सभी वक्फों के अनिवार्य पंजीकरण की बात कही गई है. वकील ने कहा कि आवश्यकताएं ऐसी हैं कि वक्फ बाय यूजर्स रजिस्टर नहीं हो सकते.

वकील ने कहा, "हमने निर्देश के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर करने की मांग की थी, लेकिन रजिस्ट्री (सुप्रीम कोर्ट की) यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दे रही है कि फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है...". इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि कोर्ट ने इस मामले में पहले ही आदेश सुरक्षित रख लिया है.

वकील ने दलील दी कि समय बीत रहा है और केंद्र ने संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया है. पीठ ने वकील से कहा, "आप पंजीकरण कराएं... कोई आपको रजिस्ट्रेशन से मना नहीं कर रहा है..." पीठ ने कहा कि वह इस पहलू पर शायद बाद में विचार करेगी.

उम्मीद पोर्टल के आदेश के अनुसार पूरे भारत में रजिस्ट्र सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को वक्फ मामले में तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था.

इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में निर्धारित अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की गैर-अधिसूचना, स्टेट वक्फ बोर्डस और सेंटर्ल वक्फ काउंसिल की कंपोजिशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

केंद्र सरकार ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा था कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इस बात पर ज़ोर दिया था कि इसके पक्ष में संवैधानिकता की धारणा को देखते हुए इसे स्थगित नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें- मेनका गांधी ने 'आवारा कुत्तों' पर सुप्रीम कोर्ट के नये फैसले का किया स्वागत