सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 25 किताबों पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की सलाह दी - PLEA AGAINST BOOK BAN

यह याचिका कश्मीर के अधिवक्ता शाकिर शब्बीर द्वारा दायर की गई थी, जिनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट (File photo)
Published : August 29, 2025 at 4:30 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन 25 पुस्तकों पर जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिन्हें "गलत नैरेटिव फैलाने" और "आतंकवाद का महिमामंडन करने" के आरोप में प्रतिबंधित किया गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी.

यह मामला आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. यह याचिका कश्मीर के अधिवक्ता शाकिर शब्बीर द्वारा दायर की गई थी, जिनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा.

याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 98 को भी चुनौती दी गई है, जो राज्य सरकार को कुछ प्रकाशनों को जब्त करने और तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देती है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(2) और 21 के विरुद्ध है.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हेगड़े ने कहा कि यह धारा 98 देशभर में लागू होती है, जिससे किसी भी छोटे राज्य के अधिकारी यह तय कर सकते हैं कि कोई किताब आपत्तिजनक है या नहीं. उन्होंने इसे "अत्यधिक व्यापक" और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करार दिया.

हालांकि, पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा ही होनी चाहिए, खासकर जब कुछ लेखक स्थानीय क्षेत्र से संबंधित हैं. पीठ ने कहा कि किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई "निराशाजनक" होगी.

"हम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वह तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित कर इस मामले की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करें. हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है," सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा.

जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि जांच और खुफिया सूचनाओं से पता चला है कि इस प्रकार के साहित्य का योजनाबद्ध प्रसार युवाओं के कट्टरपंथ में शामिल होने का एक प्रमुख कारण है.

"ये पुस्तकें ऐतिहासिक या राजनीतिक टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन वास्तव में वे शिकायत, पीड़ित मानसिकता और आतंकवादी नायकों की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं," अधिसूचना में कहा गया. सरकार ने इस आधार पर धारा 98 और भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं (152, 196, 197) का हवाला देते हुए इन पुस्तकों को प्रतिबंधित किया.

प्रतिबंधित पुस्तकों में कई प्रमुख लेखकों की रचनाएं शामिल हैं जैसे:

  • Human Rights Violations in Kashmir – पिओत्र बाल्सेरोविक्ज़ और एग्निज़्का कुज़ेफ्स्का
  • Colonizing Kashmir – हाफ्सा कंजवाल
  • Resisting Occupation in Kashmir – हेली डुशिंस्की
  • Kashmir in Conflict – विक्टोरिया शोफील्ड
  • Do You Remember Kunan Poshpora – एस्सार बटूल और अन्य
  • The Dismantled State – अनुराधा भसीन
  • Resisting Disappearances – अज़र ज़िया
  • The Kashmir Dispute – ए.जी. नूरानी
  • Independent Kashmir – क्रिस्टोफर स्नेडन
  • Azadi – अरुंधति रॉय

इन पुस्तकों को प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों में पेंग्विन, रूटलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जुबान बुक्स और तुलिका बुक्स जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं. यह आदेश श्रीनगर में चल रहे चिनार बुक फेस्टिवल के दौरान आया है, जिसने साहित्यिक हलकों और मानवाधिकार समूहों में व्यापक चिंता उत्पन्न की है.

