नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की उस याचिका की सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसमें कम दाखिला वाले 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सिंह को याचिका वापस लेने और अपनी शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करने की अनुमति दे दी. बेंच को बताया गया था कि हाई कोर्ट पहले से ही इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़ा है. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला मनमाना और अवैध है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है. हालांकि, बेंच ने कहा कि यह एक स्थानीय समस्या है और इसका अन्य राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए.

पीठ ने कहा कि चूंकि यह मामला बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है, इसलिए अदालत ने कहा कि क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट पहले ही इस मामले पर विचार कर चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि वह इस पर निर्णय ले. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की और मामले का शीघ्र निपटारा करने को कहा.

अधिवक्ता श्रीराम पीके माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 जून, 2025 के सरकारी आदेश और 24 जून, 2024 की परिणामी सूची के माध्यम से 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को युग्मित और विलय करने की मनमानी, असंवैधानिक और कानूनी रूप से अनुचित कार्रवाई से व्यथित है.

याचिका में तर्क दिया गया है कि इस कार्रवाई से राज्य भर के कई बच्चों की शिक्षा तक पहुंच पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कई पीड़ित अभिभावकों और सामुदायिक हितधारकों ने उनसे संपर्क किया है जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के विलय वाले आदेश से प्रभावित हुए हैं.

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का मुद्दा उठाते हुए दायर एक अलग याचिका में दावा किया गया था कि 16 जून को राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर बेसिक शिक्षा अधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में संचालित विद्यालयों को राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए थे.

